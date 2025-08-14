La Camminata per la vita fa tappa a Pordenone

PORDENONE – La Vicesindaco del Comune di Pordenone Mara Piccin ha accolto in città i partecipanti alla Camminata per la vita, percorso itinerante di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi attraverso le province di Udine e Pordenone, a cui si aggiungeranno Gorizia e Conegliano (TV), con lo scopo di commemorare le vittime di femminicidio del Friuli Venezia Giulia.

“Ho ringraziato a nome dell’Amministrazione Comunale gli organizzatori – racconta Piccin – per il loro impegno nel realizzare questa manifestazione che non è una mera passeggiata ma che, anzi, ha un significato particolarmente forte. La lotta contro la violenza sulle donne deve essere parte del nostro quotidiano ed eventi come la Camminata per la vita ci consentono di fermarci a riflettere su quella che è una delle piaghe della nostra società quotidiana”.

​La camminata, promossa dal gruppo spontaneo “Chei Del Moss” e sostenuta dalle Associazioni Milan Club Omero Tognon e Street for life di Fontanafredda è patrocinata, tra gli altri, dal Comune di Pordenone che si è associato alla Regione FVG, alla Commissione Donna Pari Opportunità, ad Anci FVG e dall’associazione Uniti contro la violenza sulle donne per citare alcuni partner.

​La Vicesindaco Piccin ha atteso i partecipanti presso la panchina rossa di via della Santissima “dove – continua – con il ricordo di Touria Errebaibi e della sua bambina Hiba, entrambe vittime di femminicidio nel 2015, abbiamo voluto rivolgere un pensiero a tutte quelle donne che hanno subito e subiscono, purtroppo, nel loro vivere quotidiano violenza. Come Amministrazione Comunale ci impegneremo nel sensibilizzare in particolare le giovani generazioni mediante i canali educativi, in particolare scolastici, affinché fin da piccoli si capisca l’importanza del rispetto verso il genere femminile”.