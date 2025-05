La Carovana del Giro d’Italia fa tappa a Pordenone, tra musica, emozioni e gadget

PORDENONE – Domenica 25 maggio dalle ore 10.00 circa, in piazza Risorgimento, appassionati e curiosi potranno partecipare ad un emozionante momento di festa e condivisione che anticiperà di un paio d’ore il passaggio degli atleti del 108° Giro di Italia: farà tappa a Pordenone infatti la Carovana del Giro d’Italia per un evento spettacolare che toccherà la città per circa mezz’ora – un passaggio veloce come gli atleti della gara, ma indimenticabile – con scenografici truck (uno per ogni regione in cui passa il Giro) e tante sorprese.

Tra musica, divertimento e gadget la Carovana porterà nel cuore della città, tutta addobbata a tema, un momento di gioia per accogliere e salutare il passaggio del Giro a cui la cittadinanza è invitata a partecipare per festeggiare insieme con il consueto calore e interesse che contraddistingue il territorio in occasione degli eventi che ospita.

A questa grande festa parteciperanno anche il Sindaco Alessandro Basso, l’assessore allo Sport Elena Ceolin e l’assessore alla Cultura Alberto Parigi per salutare insieme il passaggio del Giro d’Italia, con l’auspicio che sia un arrivederci al 2027.

L’amministrazione infatti ha già fatto richiesta ufficiale per ospitare una partenza o un arrivo del Giro nel 2027, un anno importantissimo per Pordenone che sarà nel momento clou di Capitale della cultura e in cui ricorrerà il centenario della morte di Ottavio Bottecchia, un’occasione rilevante per la città che ospita l’unico velodromo a lui intitolato in tutta la regione.

Alle 10:30 circa la Carovana lascerà Pordenone per la successiva tappa in Veneto, in attesa del Giro d’Italia gli spettatori potranno posizionarsi lungo il tragitto per assistere al passaggio degli atleti che arriveranno da Fiume Veneto (proprio sul ponte Meduna si troverà il km 0 della tappa) per raggiungere Asiago.