19.4 C
Pordenone
martedì , 23 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

La Civica “autobus in sicurezza nei quartieri, per una Pordenone più coesa”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Francesco Marcuzzo, portavoce de La Civica, pone l’attenzione su una problematica relativa al trasporto pubblico locale. “Ci è stato riferito di alcuni punti, come in via Roveredo in entrambi i sensi di marcia, dove le fermate degli autobus sono poco sicure”. Prosegue Marcuzzo, “Si trovano su strade trafficate ad alta velocità di transito ma senza uno spazio necessario per l’attesa dei mezzi e una demarcazione netta.

Non c’è un gabbiotto e in condizioni di scarsa luminosità e visibilità ma non solo si è costretti a stazionare in pochi metri di manto erboso o asfalto esposto ai mezzi
stradali. Per anziani o disabili l’automobile diventa un’alternativa quasi obbligata”.
Questa considerazione si inserisce anche nel contesto della proposta per autobus a
chiamata fino alle 22:30, “Di vitale importanza è costruire una città accessibile per ogni età e quartiere, non possiamo pensare di ridurre la pressione sui parcheggi se dopo le 16:00 fermate come il campus di via Prasecco non vengono coperte.

Parecchi studenti delle scuole superiori provengono da comuni cintura come Porcia e Cordenons e grazie a queste iniziative potrebbero approfittare appieno dell’offerta
culturale e sociale cittadina”. Conclude dunque Marcuzzo, “Pordenone deve iniziare a ragionare sempre di più come portatrice d’interesse nei confronti di un’intera
conurbazione che può ricevere come creare valore nel capoluogo, garantendo qualità
nei collegamenti si muoverebbe nella direzione giusta per una piena partecipazione alla vita urbana senza barriere fisiche”.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.