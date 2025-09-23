La Civica “autobus in sicurezza nei quartieri, per una Pordenone più coesa”

PORDENONE – Francesco Marcuzzo, portavoce de La Civica, pone l’attenzione su una problematica relativa al trasporto pubblico locale. “Ci è stato riferito di alcuni punti, come in via Roveredo in entrambi i sensi di marcia, dove le fermate degli autobus sono poco sicure”. Prosegue Marcuzzo, “Si trovano su strade trafficate ad alta velocità di transito ma senza uno spazio necessario per l’attesa dei mezzi e una demarcazione netta.

Non c’è un gabbiotto e in condizioni di scarsa luminosità e visibilità ma non solo si è costretti a stazionare in pochi metri di manto erboso o asfalto esposto ai mezzi

stradali. Per anziani o disabili l’automobile diventa un’alternativa quasi obbligata”.

Questa considerazione si inserisce anche nel contesto della proposta per autobus a

chiamata fino alle 22:30, “Di vitale importanza è costruire una città accessibile per ogni età e quartiere, non possiamo pensare di ridurre la pressione sui parcheggi se dopo le 16:00 fermate come il campus di via Prasecco non vengono coperte.

Parecchi studenti delle scuole superiori provengono da comuni cintura come Porcia e Cordenons e grazie a queste iniziative potrebbero approfittare appieno dell’offerta

culturale e sociale cittadina”. Conclude dunque Marcuzzo, “Pordenone deve iniziare a ragionare sempre di più come portatrice d’interesse nei confronti di un’intera

conurbazione che può ricevere come creare valore nel capoluogo, garantendo qualità

nei collegamenti si muoverebbe nella direzione giusta per una piena partecipazione alla vita urbana senza barriere fisiche”.