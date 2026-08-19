La Civica “morte detenuto: criticità carcere da affrontare e superare”

PORDENONE – “È con grande sgomento che apprendiamo della morte di un giovane detenuto di 19 anni nel carcere di Pordenone”.

Comincia cosí la nota del gruppo La Civica, capogruppo Roberto Freschi e portavoce Francesco Marcuzzo, secondo cui “una vita giovane spezzata è per tutti motivo di profonda riflessione e di grande tristezza e quando ciò accade all’interno di una struttura sensibile quale è un carcere assume aspetti che aggiungono ulteriori e più approfondite analisi.

Le circostanze che hanno portato a questo triste epilogo saranno oggetto di esami e verifiche, al momento constatiamo che interventi e soccorsi effettuati dal personale del carcere, vigili del fuoco e sanitari hanno permesso di contenere l’espandersi della critica situazione verificatasi. La situazione del carcere è stata anche recentemente oggetto di visite e sopralluoghi che ne hanno dimostrato le criticità e come tale stato di cose debba essere prontamente affrontato e superato”.