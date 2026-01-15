La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Pordenone

PORDENONE – Lo scorso 26 novembre presso il Bosco sacro ad Olimpia è stata accesa la Fiamma dei prossimi giochi Olimpici invernali che si disputeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 in una porzione di territorio molto vasta, tra Milano e Cortina.

L’Italia accoglierà circa 3.500 atleti e atlete da 93 Paesi, con oltre 200 gare, 195 medaglie da assegnare, 16 discipline olimpiche e 6 sport paralimpici.

​Dal 6 dicembre la Fiamma Olimpica e Paralimpica sta attraversando tutte le regioni italiane portando, in un grande momento collettivo, un messaggio di unione, fratellanza e senso di appartenenza, nella condivisione dei valori Olimpici e sportivi. Attraverso la staffetta di tedofori che celebrano lo spirito italiano, il viaggio della Torcia costituisce una straordinaria occasione per mostrare al mondo intero la bellezza dell’Italia, il suo dinamismo e la sua ricchezza storica e culturale.

​

Anche Pordenone accoglierà il passaggio della Fiamma nella mattinata di domenica 25 gennaio 2026 dalle 9.15 alle 10.30 in una 49^ tappa che, passando per borghi e paesaggi collinari, prima attraverserà la città del Noncello e poi proseguirà per Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Feltre, Trichiana, arrivando a Belluno.

​

A parlarne in Municipio, l’assessore allo sport Elena Ceolin, assieme al commissario superiore della Polizia Locale Danilo Dei Cas e ad alcuni sportivi d’eccellenza che reggeranno la Fiamma lungo le vie cittadine. Questa infatti sarà portata da 28 tedofori, i nomi di molti dei quali non sono ancora stati resi pubblici, che sfileranno per circa 200 metri ciascuno dei 5,5 km di percorso lungo le vie di Pordenone.

​Come spiegato dal commissario Dei Cas, la partenza è prevista per le 9.15 circa dal parcheggio dell’Eurospin di via Udine. Si proseguirà poi per via Udine, via San Giuliano, via delle Grazie, via Pola, via Riviera del Pordenone, viale Dante, viale Marconi, via XXX Aprile, via Oberdan, via Mazzini, piazzetta Cavour, corso Vittorio Emanuele, Loggia del Municipio, via Beata Vendramini, piazzetta Calderari, via San Marco, con arrivo alle 10.30 circa in via Codafora.

​

Per consentire all’evento lo svolgimento in completa sicurezza, la circolazione stradale delle vie interessate verrà chiusa dalle ore 9.00 per essere riaperta man mano che la carovana che precede e segue la Torcia sarà passata. Si richiede pertanto la comprensione dei cittadini per la realizzazione di questo momento di festa.

​

Afferma l’assessore allo sport Elena Ceolin: «La Fiamma Olimpica richiama valori che ogni atleta conosce profondamente perché fanno parte della sua esperienza quotidiana: negli allenamenti, nelle gare, nei sacrifici silenziosi che precedono ogni risultato. Ma è anche simbolo universale che parla di inclusione, amicizia, rispetto e di confronto tra diverse identità. Per questo – puntualizza Ceolin – rivolgo il mio invito a tutta la cittadinanza a prendere parte a questo grande avvenimento con orgoglio ed emozione. Avremo la possibilità di vedere sfilare da vicino la Fiamma accesa nel Bosco sacro di Olimpia, dove quasi 3.000 anni fa nacquero i Giochi, e che tra alcuni giorni accenderà il braciere di queste 25e olimpiadi invernali».

​

Anche le associazioni sono state invitate a partecipare in modo attivo con i loro colori a questo momento di festa che non si ripeteva da 20 anni.

​«Per la città di Pordenone – afferma il sindaco Alessandro Basso – sarà un momento carico di emozione, capace di portare con sé quei valori universali legati allo sport che diffondono rispetto, amicizia e inclusione. Ma sarà anche l’occasione per incuriosire i giovani e veicolare il messaggio che lo sport, oltre ad essere legato al benessere fisico, è anche sinonimo di impegno, determinazione e forza di volontà nel perseguire i propri obiettivi. Invito tutti a partecipare a questa festa che consentirà a Pordenone di mostrare al resto del mondo di essere pronta per divenire Capitale italiana della cultura 2027».

​

Per chi desiderasse affiancarsi ai tedofori lungo il tragitto, nei limiti consentiti dall’organizzazione, l’Amministrazione comunale distribuirà delle bandierine speciali che possono essere sventolate per accogliere il loro passaggio e che recano i loghi delle Olimpiadi invernali, di Pordenone e di “Verso Capitale italiana della cultura 2027”. Prima di prendere posizione lungo il percorso, cittadini e associazioni sono invitati a ritirare le bandierine nei tre punti di distribuzione in via Udine, nei pressi della partenza, in piazzetta Cavour e presso la Loggia del Municipio.

​

Sarà proprio presso la Loggia che la Fiamma Olimpica verrà salutata dal sindaco di Pordenone e dalle autorità cittadine.

​Tra I 28 tedofori che accompagneranno la Torcia lungo le vie di Pordenone, ci saranno l’87enne Umberto Coassin, già reggitore della Fiamma alle Olimpiadi di Cortina 1956; la campionessa olimpica di Tennistavolo 2024 Giada Rossi, che ha ricordato come nel 2006 fu presente assieme al suo papà al passaggio della Fiaccola a Pordenone; la campionessa mondiale di Nordic Walkin Rossella Viol, che porterà con sé i valori sportivi e sociali del lavoro che svolge quotidianamente con le persone affette da Parkinson.

​A diffondere un messaggio di inclusione, lealtà e sacrificio anche il campione del mondo paralimpico nei 100 Dorso Luca Da Prato e il campione olimpico Daniele Molmenti, che saranno tedofori rispettivamente nella tappa precedente e successiva a quella che passerà per Pordenone. Una presenza, la loro, legata alla nostra città ma non solo, dimostrando quanto sia importante il sostegno di un intero territorio, per poter costruire e perseguire i propri sogni.