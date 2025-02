“La Furia di Mal” approda al Santin con Fidapa

PORDENONE – Serata “sold out” ieri sera all’Hotel Santin, all’insegna della simpatia e dell’appeal del celebre cantante Mal dei Primitives, all’anagrafe Paul Bradley Couling e della sua intervistatrice, altrettanto cara e famosa, Maria Giovanna Elmi.

Promossa dalla Fidapa BPW Italy sezione di Pordenone, grazie all’organizzazione di Romanina Santin, l’evento è nato dall’interesse per il libro autobiografico del cantante,

“La Furia di Mal”, che ripercorre i momenti più importanti della sua vita sin dalla sua nascita, attraverso il racconto piacevole e coinvolgente dell’autore, che non ha mancato di ricordare la fatica degli esordi come cantante, le difficoltà incontrate in famiglia dove suo padre lo voleva elettricista, e gli incontri fortunati che lo hanno portato in Italia e verso il successo, il primo fra tutti ed il più importante con Alberigo Crocetta.

A conversare con lui Maria Giovanna Elmi, volto tra i più amati tra le presentatrici televise RAI, che con delicatezza e simpatia ha ricordato aneddoti relativi ad esperienze condivise con l’amico di sempre Mal, come quella della trasmissione “Il Dirigibile” andata in onda dal 1975 al 1980, prima su RAI 1 e poi su RAI 2.

Durante la serata molte le domande del pubblico, arrivato anche da fuori regione per assistere alla presentazione del libro.

Non è mancato, da parte del cantante, il ringraziamento a sua moglie Renata, il grande amore della sua vita, che gli ha dato due bellissimi figli e per la quale si è trasferito a Pordenone, città che ama e dove ha intrecciato bellissime relazioni amicali, anche grazie all’Associazione Italiana Cantanti & Musicisti Golfisti di cui è il Presidente.

Ciliegina sulla torta della serata la presentazione dell’ultimo album di Mal, “The Reunion” nato dalla ricomposizione del gruppo The Primitives, avvenuta grazie all’impegno di Mal, che contiene brani inediti. Unico assente nel gruppo, il bassista Jay Roberts, morto nel 1995.

Sono seguiti i saluti e i ringraziamenti della Presidente Fidapa, Morena Cristofori, che ha ribadito il piacere dell’associazione nel promuovere l’evento.

Le foto e il firmacopie hanno concluso l’interessante e piacevole serata.

Antonietta Maria Di Paola