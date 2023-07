La Guardia di Finanza ospita per la prima volta l’autoemoteca

PORDENONE – Oggi, per la prima volta, l’autoemoteca regionale è stata ospitata dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, in via dell’Autiere, 51.

Grazie all’impulso dei Finanzieri in congedo della sezione di Pordenone dell’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), di cui presidente è Giovanni Enna, del comandante provinciale Colonnello Davide Cardia e dell’Afds Pordenone, che si è occupata dell’organizzazione, è stato possibile realizzare una donazione collettiva.

La donazione era riservata agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e di Polizia presenti sul territorio, alle Associazioni nazionali Ipa (International Police Association), Anps (Polizia di Stato), Anc (Carabinieri), Annppe (Polizia penitenziaria), Anvvff (Vigili del Fuoco) e alla Polizia locale.

Questo significativo gesto di solidarietà umana ha prodotto 28 donazioni, di cui 8 per plasma e 4 nuovi donatori. Prossimo appuntamento per la donazione collettiva il 6 dicembre presso la Questura di Pordenone.