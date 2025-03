La MRC Sport costruisce talenti

BRUGNERA -La Federazione Automobilistica Italiana affiancata dai suoi partner ha portato di recente sotto ai riflettori i 32 volti, i giovani piloti e i loro navigatori, che faranno parte della compagine tricolore per la nuova annata sportiva. Si tratta di alcuni tra i più promettenti piloti nostrani della disciplina rallistica, selezionati da ACI Sport ed inseriti nel Progetto Giovani di ACI con l’obiettivo di accompagnarli nella loro crescita, fino al successo.

“Costruiamo talenti” è il motto abbinato a questo progetto. Saranno invece dieci gli equipaggi impegnati nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, che offrirà ai migliori l’opportunità di seguire le orme dei compagni di squadra già affermati e aspirare ai programmi internazionali nel prossimo futuro. Anche la MRC Sport di Brugnera avrá due equipaggi al via del CIAR Junior 2025.

Si tratta di Mattia Carlotto-Elia Ungaro e di Giacomo Marchioro-Daniele Conti, che debutteranno l’ 8-9 marzo al Rally Città di Foligno (terra) per poi affrontare altre 5 gare.

Mattia Carlotto, classe 2004, nato a Noventa Vicentina ma cresciuto ad Altavilla Vicentina é nato e cresciuto nel mondo dei motori grazie alla sua famiglia, fatta di rallysti da sempre.

“Ho iniziato a correre in pista a bordo delle smart elettriche, ma appena ho preso la patente il mio primo pensiero è stato quello di partecipare ad un rally – racconta – Ho mantenuto le mie intenzioni e a fine 2023 ho esordito con una Peugeot 208 r2b al rally di casa, più precisamente quello di Schio e, passo dopo passo, quest’anno sono pronto a giocarmi il titolo italiano Junior a bordo della Clio Rally5”.

Giacomo Marchioro, classe 2006, é originario di San Marino. “Sono cresciuto sulle macchine da rally grazie alla mia famiglia, da sempre legata a questo mondo – spiega – Ho iniziato la mia carriera nei kart, dove mi sono tolto la soddisfazione di vincere il Campionato Italiano Rotax e di competere nel Campionato del Mondo in Bahrain, chiudendo all’11esimo posto. Lo scorso anno ho poi debuttato in macchina, vincendo il Mini Challenge Academy. A luglio ho finalmente compiuto 18 anni e preso la patente. Da quel momento ho avuto modo di provare il rally, innamorandomene subito. Quest’anno si è presentata l’opportunità di competere nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, e non me la sono lasciata scappare. Sarà sicuramente difficile, avendo alle spalle solo tre rally, ma sono pronto a mettermi in gioco e a fare esperienza. “