“L’arte di allenarsi alla vita”, incontro con Galiano

FONTANAFREDDA – Un enorme successo di consensi e di presenze è risultata la serata organizzata dal Comune di Fontanafredda e dalla locale Pro Loco giovedì 29 ottobre presso il Palasport.

Chiamato a dialogare con il giornalista Stefano Boscariol ,il prof.Enrico Galiano ha toccato e approfondito con la sua professionale competenza ma pure con la sagace ironia,) tematiche che hanno tenuto attenzionato il numerossisi pubblico accorso ben prima dell’ inizio stabilito.

Questa ennesima serata rientra in un percorso che l’amministrazione locale, la Pro Loco e il giornalista Stefano Boscariol da un paio di anni stanno portando avanti per poter offrire al territorio un obiettivo sociale culturale con argomentazioni attuali e sempre più sentite come è stato l’appuntamento prima con Marino Bartoletti, Daniele Santarelli e infine Francesco Cuzzolin.

Oltre al dialogo confronto che per un’ora abbondante è spaziato dalla scuola alla famiglia, con aneddoti personali molto inediti , curiosi e apprezzati che di riflesso hanno messo in luce i metodi educativi di altri tempi con quelli attuali con le logiche conseguenze, sorprendenti sono stati glii interventi fra gli spalti del Palasport di un gruppo di studenti delle ” elementari” di Fontanafredda.