9.9 C
Pordenone
venerdì , 27 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Lavori sulla pista ciclabile di viale Marconi

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Via libera ai lavori di rifacimento della pittura e della segnaletica orizzontale della pista ciclabile di viale Marconi, dall’intersezione con via Beato Odorico fino all’intersezione con via Cavallotti.

​I lavori sono stati programmati da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2026 nella fascia oraria dalle 8:00 alle 18:00.

​Durante tale orario sarà istituito lungo tutta la pista ciclabile il divieto di transito ai velocipedi che dovranno necessariamente essere condotti a mano lungo il sottoportico pedonale che costeggia la ciclabile di viale Marconi.

I lavori inizieranno lunedì 30 marzo e si concluderanno entro una settimana, salvo maltempo.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.