Lavori sulla pista ciclabile di viale Marconi

PORDENONE – Via libera ai lavori di rifacimento della pittura e della segnaletica orizzontale della pista ciclabile di viale Marconi, dall’intersezione con via Beato Odorico fino all’intersezione con via Cavallotti.
I lavori sono stati programmati da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2026 nella fascia oraria dalle 8:00 alle 18:00.
Durante tale orario sarà istituito lungo tutta la pista ciclabile il divieto di transito ai velocipedi che dovranno necessariamente essere condotti a mano lungo il sottoportico pedonale che costeggia la ciclabile di viale Marconi.
I lavori inizieranno lunedì 30 marzo e si concluderanno entro una settimana, salvo maltempo.