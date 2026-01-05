-0.6 C
Pordenone
Lavori viabilità ospedale al via il 12 gennaio

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Ospedale Civile di Pordenone

PORDENONE – Lunedì 12 gennaio inizieranno i lavori di riqualificazione della viabilità attorno all’Ospedale pordenonese Santa Maria degli Angeli.

Quest’importante opera sarà condotta in più fasi e prevede la realizzazione di una nuova rotatoria tra vial Rotto e via Ungaresca; la riqualificazione della stessa vial Rotto con messa in sicurezza della curva presente sulla via; la riqualificazione di via Montereale dalla rotatoria con via del Traverso alla SS13 Pontebbana; la realizzazione di una nuova bretella che colleghi la nuova rotatoria su via Ungaresca e la Pontebbana; la sistemazione di via Ungaresca tra la nuova rotatoria e via Montereale, e nel tratto tra via San Quirino e la SS13; infine la sistemazione dell’attraversamento pedonale sulla SS13. L’opera avrà una durata complessiva di circa 8 mesi, salvo maltempo e imprevisti. Il cantiere sarà organizzato per fasi al fine di ridurre i disagi e garantire la circolazione dei veicoli.

Il primo intervento che verrà eseguito è il rifacimento della rotatoria tra via Ungaresca e vial Rotto. Si prevede di costruirne una nuova con diametro di 40 metri e un anello circolatorio largo 7 metri. L’intersezione a 4 braccia permetterà così di raccordare via Ungaresca, vial Rotto e la nuova bretella di collegamento con la Pontebbana.

In questa prima fase i lavori dureranno circa 4 mesi e, per consentire la realizzazione del cantiere, il tratto di via Ungaresca compreso tra via Montereale e vial Rotto sarà chiuso al traffico di veicoli, biciclette e pedoni. Man mano che i lavori proseguiranno, verrà data puntuale comunicazione sulle successive fasi e sulle conseguenti modifiche alla viabilità.

Lo scorso dicembre il Comune ha inviato ai residenti una lettera informandoli dell’inizio del cantiere.

Afferma l’assessore a viabilità e urbanistica Lidia Diomede: “Confidiamo che la nuova viabilità, una volta completata, contribuisca a migliorare l’accessibilità all’Ospedale e a ridurre l’impatto che il traffico dell’utenza della struttura comporta su quell’area, che è densamente urbanizzata con prevalente destinazione residenziale”.

“Sappiamo bene – aggiunge il sindaco Alessandro Basso – che questi lavori causeranno dei disagi, ma è indispensabile realizzare questa importante riqualificazione della viabilità che ruota attorno al nuovo Ospedale per garantire a tutti i cittadini e ai fruitori della struttura sanitaria dei collegamenti e degli accessi sicuri e agevoli”.

