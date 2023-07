L’Estate nel quartiere di Torre di Pordenone

PORDENONE – Entra nel pieno della programmazione l’Estate al Castello con eventi, spettacoli e manifestazioni a cura dell’Associazione Il Castello di Torre.

Tanti appuntamenti fino all’1 settembre all’Arena OVS allestita nel parco del Castello di Torre, che ha già ospitato le date del duo I Pau con le divertenti avventure di “Conte alla rovescia, gioie e dolori del Di Ragogna”.

Sale l’attesa per la magnifica “Torre di stelle”, in programma giovedì 20 luglio a partire dalle ore 18, una notte stellata tra bellezza e bontà in compagnia delle attività del quartiere di Torre di Pordenone.

Una grande occasione per visitare il Museo Archeologico con una guida esperta (sono previsti 5 turni disponibili dalle 19 alle 21), sorseggiare un aperitivo sullìincantevole terrazza del Castello aperta solo in questa speciale occasione e fermarsi magari per una cena esclusiva di cucina pordenonese con i piatti dell’Osteria L’O, i vini dell’Enoteca Wine Bar Vino e Gola e i dessert della Gelateria Biologica AmoreBio. Il tutto allietato dalla musica live dei D’AltroCanto, che si esibiranno per intrattenere chiunque voglia godere del loro spettacolo ad ingresso gratuito.

«L’iniziativa Torre di stelle è molto significativa per vari motivi –spiega l’assessore a Cultura e Grandi Eventi Alberto Parigi-. Innanzitutto, permette di far conoscere in modo originale il castello di Torre e il suo museo archeologico, compresa la terrazza da anni chiusa al pubblico e il magnifico contesto del parco circostante. In secondo luogo, tramite una virtuosa collaborazione, mette assieme pubblico, privati e l’associazione il Castello dell’instancabile presidente Alessandro Casagrande. Terzo, unisce cultura, enogastronomia, musica.

Il tutto si inserisce in una delle linee guida fondamentali della rassegna Estate a Pordenone, e cioè quella di far riscoprire luoghi di Pordenone che meritano di essere rilanciati e maggiormente conosciuti».

Per partecipare a questa esperienza esclusiva si può scegliere tra diversi pacchetti e una proposta riservata ai bambini.

I posti sono limitati, le prenotazioni e i biglietti sono disponibili online su eventbrite fino ad esaurimento, con la possibilità anche di acquistarli la sera stessa al Castello, senza però la sicurezza di trovare posto. Per informazioni scrivere un messaggio Whatsapp al 380 7437732 o chiamare lo 0434 036303. In caso di brutto tempo, la serata verrà posticipata a mercoledì 26 luglio.

Gli eventi a Torre continuano nel segno dell’intrattenimento e dello stare assieme con appuntamenti dedicati ai più piccoli: all’interno della rassegna Scena Bimba, spettacolo teatrale “Grande Ma – Il bambino di tutti i colori” diretto dalla Compagnia La Casa di Creta, lunedì 24 luglio alle 21 nel cortile della Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano e gli appuntamenti di “Ogni biblioteca è un’avventura: storie e racconti dalla Francia 2”, le letture animate per bambini nella biblioteca di quartiere alla Bastia del Castello di Torre, giovedì 27 luglio e martedì 1 agosto, a cura di Thesis Associazione Culturale in collaborazione con Ortoteatro.

Agosto prende avvio con la programmazione del “Teatro d’agosto al Castello”, spettacoli di teatro popolare in lingua e dialetto ad ingresso libero e senza obbligo di prenotazione, organizzati da Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) ogni martedì d’agosto alle ore 21, sempre all’Arena OVS del Parco del Castello o, in caso di pioggia, nella sala parrocchiale Santi Ilario e Taziano.

Si inizia martedì 1 agosto con “Sussidio caschime in boca”, tratto da “Cash on delivery” di Michael Cooney, commedia in dialetto triestino piena di gag e colpi di scena con la Compagnia Dei Giovani di Trieste.

Martedì 8 agosto “La mamma buonanima della signora di Georges Feydeau”, con la Compagnia teatrale Teatro Rotondo di Trieste, esilarante commedia in dialetto triestino.

Martedì 22 agosto è la volta di “Hotel Trieste”, commedia musicale dialettale di Nicola Fraccalaglio con la Compagnia Tutto Fa Broduei di Trieste, mentre il 29 agosto si esibisce il Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco con la Compagnia Giù Dai Colli con la commedia in dialetto “El ponte de la Silvia”.

La rassegna si conclude venerdì 1 settembre con il concerto omaggio a Franco Battiato di Le Meccaniche Celesti Quintet.