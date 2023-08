Lettera aperta del vicesindaco Alberto Parigi

PORDENONE – Lettera aperta del vicesindaco di Pordenone, Alberto Parigi, dal suo profilo facebook.

“A Monica Cairoli va il mio sincero in bocca al lupo per la sua carriera professionale. Lo stesso augurio lo rivolgo, per il suo nuovo ruolo di assessore, a Mattia Tirelli.

Nauseante lo “stile” dell’opposizione costituito esclusivamente da malanimo, doppia morale, attacchi personali meschini. Medesimo discorso per i finti amici degli alberi (parlo dei militanti politicizzati, non dei comuni cittadini), amici cioè quando fa politicamente comodo, insomma quando li taglia il centrodestra e non il centrosinistra. Hanno vomitato di tutto su giornali e social augurando a chi è favorevole al progetto di riqualificazione la malasorte (giuro, è vero) e persino di finire nello sciacquone del water.

Questo ultimo elegante augurio ha ricevuto il “mi piace” dalla pagina ufficiale Facebook de “il Bene comune”, quelli che dispensano ogni giorno lezioncine di rispetto e solidarietà.

E, a proposito di doppia morale, pensate che scandalo a parti inverse. Non parliamo poi dei personaggi (assolutamente minoritari, ma rumorosi) a cui i diabolici social regalano ogni giorno un’insperata visibilità per insultare, offendere le persone e la loro professionalità, contestare tutto e il contrario di tutto senza uno straccio di cognizione di causa.

Perchè, peggio della politica è l’antipolitica, una sventura malefica, eredità “culturale” del grillismo. Quanto sarebbe bello se questi professori dell’astio e del dito puntato governassero, dall’alto delle loro competenze, anche solo un giorno. Provassero, che poi ridiamo.

Ma, alle porte delle agognate ferie, non voglio avvelenarmi anche io. Per cui a tutti, nessuno escluso, auguro di cuore buone vacanze”.

Alberto Parigi