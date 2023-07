Loperfido (FdI) “avanti tutta su riqualificazione ex Fiera”

PORDENONE – “La riqualificazione dell’ex Fiera con la realizzazione del Polo Young è un’opera troppo importante per lo sviluppo della nostra città.

Abbiamo il dovere e la responsabilità di andare avanti, in primis per il futuro dei nostri ragazzi, che potranno usufruire di una struttura funzionale, a misura loro e delle tante discipline che animano il movimento sportivo pordenonese e hanno la sede nel cuore cittadino. Un movimento con cui l’Amministrazione comunale, a tutti i livelli, si confronta quotidianamente e ha consultato in tutto questo percorso”: lo dichiara Emanuele Loperfido, coordinatore di Fratelli d’Italia Pordenone e consigliere comunale.

“Che ci siano posizioni diverse fa parte del gioco e in particolare della dialettica politica, vero, ma crediamo che la parte del “gioco” sia terminata e i toni siano andati ben oltre.

Abbiamo ascoltato tutti, il verde sta sicuramente a cuore a tutti e sarà tutelato nel miglior modo possibile, in considerazione delle esigenze dell’opera. In un’area e in una città in cui il verde è e sarà una componente essenziale e vitale. E quindi – ribadisce Loperfido – avanti tutta, badando alla sostanza e al risultato. Vogliamo forse perdere l’occasione di realizzare un’opera fondamentale?

Vogliamo rischiare di non poter dare in futuro le risposte che oggi – con progetti moderni e risorse significative, 22 milioni tramite il Pnrr – possiamo fornire alle necessità di ragazzi, famiglie e associazioni sportive? Come Fratelli d’Italia ci mettiamo la faccia, stiamo chiaramente con il sindaco Alessandro Ciriani e tutte le figure coinvolte, che con questa e altre operazioni insieme alla giunta e tutta la maggioranza sta ridisegnando il volto di Pordenone, di oggi e domani.

Con una visione d’insieme che difficilmente un sindaco ha avuto in passato, pensando in primis a quello che sarebbe dovuto essere il nuovo Ospedale. E purtroppo non è stato”. L’opera in queste settimane ha ricevuto grandi apprezzamenti su scala nazionale.

“Chi ha avuto modo di valutarla e studiarla ha giudicato il progetto fra i migliori per la sua modernità e flessibilità. In quale città si può (potrà) trovare un’area sportiva così evoluta, raggiungibile dai nostri ragazzi attraverso i mezzi del trasporto pubblico, ma anche autonomamente in bicicletta e a piedi.

In sicurezza, vicino alle scuole e anche alla futura sede della polizia locale”, rileva Loperfido, che della riqualificazione dell’ex Fiera ha avuto modo di parlare anche a livello nazionale per il suo ruolo di deputato riscontrando un alto gradimento.