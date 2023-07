Loperfido (FdI), call center “tolleranza zero verso chi sgarra”

PORDENONE – È stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge per il rilancio del settore dei call e contact center e più in generale del business process outsourcing, nonché per la tutela e lo sviluppo dell’occupazione.

“Come già espresso quando intervenni sul tema in aula quando abbiamo avviato l’iter è una richiesta forte che ci arriva quotidianamente dai cittadini, sempre più subissati di telefonate e richieste, in buona parte con prassi non rispettose e anche già irregolari.

Bisogna intervenire e dare risposte in tempi brevissimi, con un coinvolgimento trasversale essendo interessata davvero l’intera popolazione. E sarà tolleranza zero: la volontà è far rispondere in solido le aziende che commissionano il marketing telefonico ad agenzie commerciali irrispettose delle regole”: lo evidenzia in una nota l’onorevole di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, co-firmatario della Pdl con prima firmataria la deputata Eliana Longi.

“Con la collega Longi, il presidente della Commissione Deidda, il capogruppo Raimondo e gli uffici è stato avviato un puntuale lavoro di regolarizzazione del settore, con particolare attenzione e tutela – conclude l’onorevole Loperfido – per gli anziani e le fasce più deboli”.