Lunedì 9 giugno torna AperiFipe, evento doc ristorazione

PORDENONE – La Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – e l’Ascom- Confcommercio annunciano il ritorno di AperiFipe. L’evento, che si terrà lunedì 9 giugno, ore 17, alla tenuta Ruffoni di via Bellini a Vigonovo di Fontanafredda, è dedicato ai professionisti della ristorazione che hanno saputo reinventare il concetto di networking nel settore food & beverage. Non una semplice evento, ma un’esperienza curato dove business e convivialità si fondono in un format innovativo e dinamico.

L’iniziativa rappresenta la risposta concreta alle esigenze dei professionisti del settore: un punto d’incontro esclusivo dove chef, ristoratori, fornitori e innovatori possono costruire relazioni autentiche, accedere a opportunità concrete e scoprire in anteprima i trend che stanno rivoluzionando la ristorazione italiana.

«AperiFipe è molto più di un evento: è la dimostrazione che il futuro della ristorazione si costruisce attraverso la condivisione di esperienze e la creazione di sinergie autentiche – dichiara Pier Dal Mas, presidente provinciale gruppo Ristoranti-. In un settore in continua evoluzione come il nostro, momenti come questi diventano strategici per permettere al nostro settore di accedere a partnership esclusive, scoprire nuove opportunità di business e confrontarsi con le eccellenze del territorio. Il progetto offre quello che ogni professionista cerca: networking di qualità in un contesto stimolante e professionale».

La manifestazione, infatti, si distingue per il suo approccio non convenzionale, abbandonando le tradizionali conferenze per abbracciare un format interattivo che include momenti di confronto rapido e incisivo con esperti di settore, e un sistema di networking pensato per facilitare incontri mirati tra professionisti. Tra le novità di questa edizione, il percorso “Sapori & Brindisi” accompagnerà i partecipanti in degustazioni selezionate di eccellenze food & beverage, trasformando il networking in un’esperienza sensoriale completa.



Per il responsabile locale dei Pubblici Esercizi Fabio Cadamuro «I nostri locali sono il cuore pulsante della socialità italiana, e AperiFipe rappresenta perfettamente questo spirito di aggregazione e innovazione. Ciò dimostra come il settore sappia reinventarsi, creando spazi dove tradizione e innovazione si incontrano. Per i nostri associati è questa un’opportunità unica, dove possono accedere a vantaggi riservati e soprattutto creare quelle connessioni che vanno oltre il semplice scambio di biglietti da visita».

I posti per l’evento sono volutamente limitati per garantire interazioni di qualità, confermando la filosofia dell’incontro: non un appuntamento di massa, ma un’esperienza curata per professionisti che vogliono davvero fare la differenza nel settore.

Nelle foto: Dal Mas e Cadamuro