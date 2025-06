Lutto Mara Manzon. Il cordoglio di Ascom Confcommercio

PORDENONE – Addio a Mara Manzon. Si è spenta, all’età di 75 anni, all’ospedale di Udine dopo essere stata ricoverata per un male improvviso. Molto conosciuta nel mondo imprenditoriale per aver gestito, per quasi vent’anni con il marito Ezio Bordelot, l’edicola tabacchi di via Udine a Borgomeduna.

La sua professionalità l’aveva acquisita, fin da giovane, lavorando dietro al banco con i genitori che, nel borgo, erano titolari di un bar con annessa rivendita di generi di monopolio e giornali. I tanti clienti la ricordano ancora per il suo modo di fare: gentile, buono, sempre con il sorriso; disponibile alle relazioni e nell’aiuto umano anche fuori dal mondo lavorativo.

Accanto a Mara, per una vita trascorsa in piena sintonia, c’è stato il marito Ezio, attuale presidente dell’associazione provinciale 50&Più, oltre ad aver assunto, per molti anni, la rappresentanza nel consiglio direttivo locale dello Snag-Confcommercio (sindacato dei giornalai) e quello della Fit (Federazione tabaccai).

Nel 2002 i coniugi, per raggiunti limiti di età, cedono l’attività che passa di mano a nuovi titolari. Mara lascia nel dolore il fratello Luigi Manzon, ex assessore regionale alla sanità. I funerali saranno celebrati lunedì 9 giugno, alle ore 15, nella parrocchiale San Giuseppe di Borgomeduna.

Alla famiglia sono giunte le condoglianze di Fabio Pillon presidente Ascom-Confcommercio e del consiglio direttivo 50&Più, il sistema associativo interamente dedicato al mondo della terza età.

Nella foto Mara Manzon