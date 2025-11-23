1.4 C
Pordenone
Lutto Marisa Gaspardo, pasticciera d’altri tempi

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Si è spenta all’età di 89 anni Marisa Gaspardo, nota pasticcera per aver gestito fino al 1984, assieme al marito Riccardo Barison e la figlia Sandra, l’attività di dolci all’insegna Moderna di viale Martelli a Pordenone. Alla fine degli anni 80 porta la sua professionalità all’interno della gelateria pasticceria Montereale del capoluogo, condividendo momenti di crescita lavorativa e di amicizia con i gestori fratelli Martin ed Edi Zago.

Con il suo modo di fare, cordiale e pieno di passione per l’arte dolciaria, ha contribuito attivamente alla nascita del Biscotto Pordenone, prodotto tipico artigianale, vera eccellenza della cultura del Friuli occidentale, tanto da diventare un marchio registrato alla Camera di Commercio, oltre a un dolce entrato a pieno titolo, a partire dal 2005, nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

La figlia Sandra e il marito Andrea, che in questi mesi si sono presi cura amorevole di Marisa, la ricordano come una persona allegra e sempre disponibile: «anche quando ha avuto sufficienti energie ha saputo confezionare dolci prelibatezze in casa per i familiari, soprattutto per i nipoti Tamara e Gianluca e i pronipoti Viola e Natan».

I funerali si terranno martedì 25, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Ilario e Taziano a Torre; il rosario lunedì 24 alle 19.15.

