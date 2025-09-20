Mai indifferente. Dodici anni di articoli per Il Momento

PORDENONE – Dodici anni di parole, riflessioni e racconti: è questo il patrimonio che Paola Dalle Molle, giornalista pordenonese, ha costruito nel corso della sua lunga collaborazione con il mensile Il Momento. Un impegno costante che ha significato molto per la comunità locale, e che oggi viene celebrato in un incontro pubblico intitolato Mai indifferente.

Il libro, edito da ComunIcare, sarà promosso domenica alle 18 alla Propordenone, nell’ambito di pordenonelegge.

L’appuntamento, presentato dallo scrittore e docente Andrea Maggi, sarà l’occasione per ripercorrere insieme il lavoro svolto dalla giornalista, che ha saputo coniugare attenzione ai temi d’attualità con una sensibilità particolare verso le persone e i cambiamenti del territorio.

Negli anni, Dalle Molle ha raccontato la cronaca, l’ambiente, le questioni di genere, il mondo dei giovani e le trasformazioni sociali e politiche, sempre con cura, responsabilità e uno sguardo profondo sulla realtà.

Il Momento, edito fino al 2023 dalla Casa dello Studente e diretto da don Luciano Padovese, ha rappresentato per lei una palestra di impegno civile e giornalismo etico. Un cammino fatto di migliaia di parole che hanno saputo lasciare il segno, mai indifferenti.