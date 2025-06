“Mai indifferente”: libro Paola Dalle Molle il 6 alla Casa dello Studente

PORDENONE – Un appuntamento dedicato al mondo dell’informazione è in programma venerdì 6 giugno, alle 18, alla Casa dello Studente Antonio Zanussi di Pordenone. Protagonista sarà la giornalista Paola Dalle Molle, volto noto dell’informazione friulana e firma storica del mensile Il Momento, con cui ha collaborato per oltre un decennio. Durante l’incontro verrà presentato il libro “Mai indifferente”, una raccolta di articoli selezionati dalla sua lunga esperienza giornalistica.

Il volume, edito da Studio Comunicare, raccoglie alcuni dei 110 pezzi pubblicati da Dalle Molle, toccando temi centrali dell’attualità come i cambiamenti sociali e politici, la sostenibilità ambientale, i diritti civili e la parità di genere. Il libro si apre con la prefazione di Laura Zuzzi, da sempre guida del coordinamento di redazione de Il Momento e di Don Orioldo Marson, direttore di Casa A.Zanussi, e si chiude con la postfazione di Giuseppe Ragogna, scrittore e giornalista, che sarà anche il moderatore dell’incontro.

Non solo giornalista, Paola Dalle Molle è anche un’attiva protagonista nel campo della comunicazione etica e della parità di genere. Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, è coordinatrice regionale di GiULiA giornaliste e tra le promotrici della Carta di Pordenone, un protocollo dedicato alla rappresentazione di genere nei media. Dal 2022 fa parte del Creis – Centro di Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile – e in passato ha guidato la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, promuovendo l’inserimento nel Testo Unico dei doveri del giornalista di un articolo specifico sul rispetto delle differenze di genere. Nel 2024, il suo impegno le è valso il riconoscimento con il Premio “Airone di Carta”. L’incontro del 6 giugno si preannuncia come un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo del giornalismo in una società che cambia, ma anche per celebrare una voce autorevole che, come recita il titolo del libro, non è mai stata indifferente.