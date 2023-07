Maltempo, Caa alle imprese: prudenza in operazioni ripristino

PORDENONE – Confindustria Alto Adriatico, che nelle ore successive allo sconquasso provocato dall’inclemenza meteorologica ha invitato le imprese a contattare l’associazione per l’eventuale applicazione della CIGO e per segnalare l’entità e la gravità dei danni subiti finalizzata a consentire l’avvio di iniziative opportune nelle sedi competenti, pur comprendendo la necessità del ripristino più rapido possibile delle attività, che avviene di fatto in emergenza, invita i propri associati, ma in generale le aziende, ad agire con la massima prudenza, in particolar modo per quanto concerne la sistemazione dei danni a tetti, lucernai, ecc.

È necessario intervenire nella consapevolezza che tali operazioni non espongano in alcun modo a rischi: operare senza le attrezzature e i dispositivi di sicurezza adeguati (ponteggi, impalcature, dpi) espone, infatti, al pericolo di caduta dall’alto – prima causa di infortunio mortale anche in FVG – con conseguenze spesso gravissime.

«Con questo spirito la nostra associazione, che esprime nuovamente la vicinanza a imprese e privati – ha detto il Presidente Michelangelo Agrusti – raccomanda al massimo rispetto delle regole».

Su temi analoghi Confindustria Alto Adriatico, assieme alle organizzazioni sindacali, ha fondato un paio di anni fa la Scuola per la Sicurezza, iniziativa gestita dall’Organismo Paritetico Industria.

Obiettivo primario, eliminare le cause di infortunio mortale nel territorio, perseguito con le iniziative condivise con i sindacati nell’accordo 21 luglio 2021 denominato Zero morti sul lavoro.