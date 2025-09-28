Martina Bomben sugli scudi alla Coppa del Mediterraneo di pesistica

PORDENONE – Martina Bomben è stata protagonista alla Coppa del Mediterraneo di pesistica che si è svolta al Cairo dal 17 al 20 settembre. La giovane atleta friulana, classe 2002, ha gareggiato giovedì 18 settembre conquistando un’ottima seconda posizione nella categoria individuale senior.

La gara si è disputata con il sistema Sinclair, che permette di confrontare atleti di categorie di peso diverse attraverso un coefficiente di comparazione. Martina ha ottenuto un punteggio Sinclair di 259,36 punti, risultato che l’ha portata sul secondo gradino del podio, superata di poco dalla prima classificata. Durante la competizione, l’atleta italiana ha sollevato 78 kg nello strappo e 98 kg nello slancio.

In questa edizione della Coppa del Mediterraneo, le premiazioni hanno previsto il riconoscimento ufficiale riservato esclusivamente al primo posto, senza la consegna di medaglie per il secondo e terzo posto.

La competizione ha visto anche una classifica a squadre, dove l’Italia si è piazzata al secondo posto. Il podio per nazioni ha visto trionfare l’Egitto, paese ospitante, seguito dagli Azzurri al secondo posto e dalla Libia al terzo.

Ad accompagnare Martina Bomben in questa trasferta egiziana sono stati i tecnici della nazionale Mimmo Giorgio, Davide Cataffi e Marco Cutillo, che hanno seguito l’atleta durante tutta la preparazione e la gara.

Il prossimo appuntamento in calendario per l’atleta friulana saranno i Campionati Europei Under 23, previsti per la fine di ottobre, dove avrà l’occasione di confrontarsi nuovamente con le migliori atlete del continente nella sua fascia d’età.