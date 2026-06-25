Memorial Elena Scannapieco, al via la 13ª edizione: due giorni di sport e ricordo a Torre

PORDENONE – Il calcio come occasione di incontro, memoria e condivisione. Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate sportiva pordenonese: il Torneo di Calcetto 6+1 in memoria di Elena Scannapieco, giunto alla sua 13ª edizione. Una manifestazione che nel tempo è diventata un punto di riferimento per atleti, famiglie e amici, uniti dal desiderio di ricordare Elena attraverso i valori più autentici dello sport.

L’iniziativa, promossa con grande dedizione dal papà Roberto, rinnova un appuntamento che va ben oltre il risultato sul campo, trasformandosi in un momento di aggregazione e partecipazione per l’intera comunità.

Le sfide si disputeranno presso i campi dell’A.S.D. Torre Calcio, in via Peruzza 8 a Pordenone. Il fischio d’inizio è fissato per venerdì 26 giugno alle ore 19, mentre il torneo proseguirà sabato 27 giugno a partire dalle ore 15.

Saranno due giornate all’insegna dello sport, del fair play e del ricordo, con squadre e appassionati pronti a scendere in campo per celebrare una manifestazione che, anno dopo anno, continua a mantenere vivo il legame con Elena e a trasmettere un messaggio di amicizia, solidarietà e vicinanza.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti: partecipare significa sostenere un evento che unisce la passione per il calcio alla forza della memoria, in un clima di festa e condivisione che rappresenta il vero spirito del Memorial Elena Scannapieco.