Memorial Scannapieco, una festa di sport e amicizia: il ricordo di Elena unisce ancora centinaia di persone

PORDENONE – Si è conclusa ieri sera, 27 giugno, la tredicesima edizione del Memorial dedicato a Elena Scannapieco, un appuntamento che anno dopo anno continua a trasformare il ricordo in una grande festa di sport, amicizia e condivisione.

Voluto e promosso dal padre Roberto, il Memorial ha richiamato anche quest’anno un numero straordinario di partecipanti tra atleti, amici di Elena e tante persone che hanno voluto essere presenti per testimoniare il loro affetto.

Fondamentale il contributo della società ASD Torre, che ha messo a disposizione i campi e l’intera struttura, così come quello di tutti i volontari che hanno collaborato all’organizzazione del torneo. Un ringraziamento va anche a chi ha scelto di partecipare, fosse anche solo per un saluto, sfidando il caldo intenso di questi giorni.

Sul campo, a conquistare il trofeo per il secondo anno consecutivo è stata la squadra del Chiosco Bomber. Ma il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto al significato della manifestazione: come accade da tredici anni, la vera vittoria è stata quella di una comunità che continua a ritrovarsi nel ricordo di Elena, dimostrando che il suo sorriso e il suo esempio sono ancora capaci di unire tante persone.