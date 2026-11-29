PORDENONE – Il Comitato Croce Rossa di Pordenone torna nelle piazze del territorio con i propri mercatini. È un appuntamento ormai consolidato ma che quest’anno si arricchisce anche di una pagina del sito nella quale vengono proposte ben sei tipologie di acquisto solidale presenti sia online che nelle piazze.

Si comincia con il Calendario “Microcosmi”. Ogni giorno, le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa di Pordenone donano il proprio tempo per essere accanto a chi ne ha più bisogno. Gli studenti dell’Istituto Carniello di Brugnera hanno trasformato questo impegno in immagini, creando originali diorami che raccontano, mese dopo mese, i servizi e i piccoli grandi gesti di solidarietà quotidiana.

E torna il Pasto sospeso che per il terzo anno caratterizza il Natale della CRI pordenonese. Un pasto caldo non riempie soltanto lo stomaco. Scalda anche il cuore.

Per chi vive in condizioni di grave difficoltà, anche questo gesto può rappresentare molto più del cibo: è un momento di conforto, di vicinanza, un segno che qualcuno si prende cura di loro.

È poi possibile donare Corsi di formazione perché ci sono regali che si dimenticano e altri che possono salvare una vita. Sapere cosa fare quando qualcuno sta male, riconoscere un’emergenza e avere il coraggio di intervenire può fare la differenza nel momento in cui ogni secondo conta. La partecipazione a un corso di Primo Soccorso o BLSD della Croce Rossa di Pordenone, con rilascio di regolare attestato, regala conoscenza, sicurezza e la possibilità di salvare una vita.

Per l’albero di Natale ci sono poi gli addobbi natalizi. Per molti il Natale è fatto di luci, calore e famiglia. Per altri, invece, è un momento in cui la solitudine e le difficoltà si fanno sentire ancora di più. Scegliendo di decorare il proprio albero con le palline solidali realizzate appositamente dal Centro Meduna di Pordenone si trasforma un gesto in vicinanza. Perché il Natale è più bello quando la sua luce arriva a tutti.

Ma come tutti sappiamo il Natale profuma di casa, di famiglia, di sorrisi e di momenti condivisi. Ma non per tutti le feste hanno lo stesso sapore. C’è chi affronta la solitudine, chi vive un momento difficile e chi ha bisogno di sentire che qualcuno gli è accanto. Con i panettoni solidali della Croce Rossa di Pordenone è possibile regalare molto più di un dolce: è possibile portare vicinanza, sostegno e speranza a chi ne ha più bisogno.

E infine possono esserci parole che scaldano il cuore. E gesti che possono cambiare la giornata di qualcuno. Un grazie sincero, un pensiero speciale, un augurio che arriva dritto al cuore. Con gli auguri speciali della Croce Rossa di Pordenone è possibile personalizzare un messaggio e accompagnarlo con una donazione libera a sostegno delle attività di Croce Rossa Pordenone. Un piccolo gesto che unisce chi dona, chi riceve e chi ha più bisogno di aiuto.

Perché gli auguri più belli sono quelli che diventano solidarietà.

Tutte queste proposte, quindi, sono disponibili online e saranno presenti anche nelle piazze con le Volontarie e i Volontari in queste date:

• Pordenone: 28 novembre, 8, 12 e 19 dicembre

• Prata: 13 e 20 dicembre

• Aviano: 20 dicembre

• Sacile: 6, 8 e 12 dicembre

«Il Natale – evidenzia Ludovico Mellina Bares, Presidente del Comitato pordenonese – è un momento di riflessione per tutti. Le Unità territoriali Croce Rossa di Pordenone, Aviano, Prata e Sacile da anni scendono nelle piazze per proporre l’acquisto di qualcosa che ha un grande valore sociale. Perché a volte serve riposizionare la bussola e comprendere che quel che per noi è normalità per altri non lo è. Stando al nostro fianco anche a Natale è possibile decidere di rimettere l’Umanità al centro, compiendo un gesto semplice: fare un dono speciale. Un invito che viene rivolto anche ad aziende, enti e organizzazioni che vogliono rendere ancor più solidale il proprio Natale».