UDINE – Sabato 28 novembre saranno presentate le recenti acquisizioni di quadri e sculture di tre prestigiosi artisti. Alle 11, in Palazzo Antonini Stringher il pubblico potrà ammirare in anteprima il dipinto “La Madonna bambina tra Gioacchino e Anna”, realizzato da Nicola Grassi attorno al 1721, “L’allegoria dell’inverno” realizzato attorno al 1715-20 sempre da Nicola Grassi, tre sculture marmoree scolpite da Luigi Minisini alla fine dell’Ottocento e, “La nobile Isabella Fossati con la figlia Clorinda, il genero e le nipoti”, eseguito da Michelangelo Grigoletti attorno al 1829.

Le opere saranno illustrate da tre autorevoli esperti: il professor Nico Stringa, già docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, presenterà il dipinto di Michelangelo Grigoletti; il professor Enrico Lucchese, docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, approfondirà la tela di Nicola Grassi; infine, la storica dell’arte Isabella Reale illustrerà le tre sculture di Luigi Minisini.

Fin dal 1992 la Fondazione Friuli ha prestato grande attenzione alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico: in questa prospettiva si inserisce l’acquisto, ormai vent’anni fa, della collezione d’arte della Cassa di Risparmio – che a sua volta aveva assorbito quella dell’antico Monte di Pietà –, evitando così una possibile dispersione e salvando un nucleo significativo di opere legate al territorio. Nel tempo il fondo si è ampliato soprattutto grazie a donazioni, anche di importanti autori, tra cui le più recenti giunte dagli eredi di Renzo Tubaro, Giovanni Moro e Toni Menossi. Oggi la collezione supera così le 700 opere.

“Abbiamo voluto dare nuovo impulso alla ricerca e all’acquisto di opere d’arte significative per la nostra storia – commenta il presidente Bruno Malattia – per conservare e trasmettere un patrimonio culturale utile per il presente e per le future generazioni.