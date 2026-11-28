PORDENONE – Sono rientrate in Italia le Lady Avventura, protagoniste dal 16 al 26 novembre di un viaggio in Guinea Equatoriale all’insegna della solidarietà. Dieci giorni di incontri e iniziative che hanno permesso di portare aiuti concreti a bambini, scuole e persone in difficoltà, trasformando la spedizione in un’esperienza di condivisione e vicinanza.

La prima tappa è stata a Bata, all’orfanotrofio Aldeas Infantiles SOS, dove è stato realizzato il progetto «Regala un pollaio per i bambini». Una struttura destinata a garantire uova e alimenti ai piccoli ospiti, offrendo un sostegno concreto alla loro quotidianità. Ad accogliere le Lady, canti, balli e l’entusiasmo dei bambini.

Il viaggio è proseguito con l’incontro con il console onorario italiano Salah Bornaz e con alcuni rappresentanti istituzionali, tra cui esponenti del governo, per confrontarsi su possibili collaborazioni e progetti a favore delle comunità più fragili.

In un villaggio le Lady hanno visitato una scuola, consegnando materiale didattico e oltre 200 capi di abbigliamento sportivo donati dal Torre Sport e dal Pordenone Calcio. Particolarmente significativa la tappa a Mebere, dove sono state donate due carrozzine, destinate a una ragazza e a un giovane con disabilità.

Tra le altre visite, quella all’ospedale Ciudad de la Paz e alla Cattedrale di Mongomo, dove il gruppo ha incontrato il Vescovo, vivendo un momento di intensa spiritualità.

Non sono mancati i momenti di incontro associativo, con lo scambio dei gagliardetti di Rotary, Fidapa e Panathlon durante la cena di gala all’Hotel Colinas. Al Grand Hotel Djibloho, accolte dal general manager Vincenzo Presti, le Lady hanno inoltre ricevuto il prestigioso riconoscimento «Ananas d’oro», assegnato per il valore del loro viaggio e dell’impegno solidale.

Le Lady Avventura sono tornate con il ricordo degli abbracci dei bambini, dei sorrisi e degli incontri vissuti, ma soprattutto con la consapevolezza di aver lasciato un segno concreto. E con la promessa di tornare: perché la solidarietà, quando diventa azione, non si esaurisce con un viaggio.