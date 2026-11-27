PORDENONE – C’è grande attesa per il prossimo match della Tinet che la vedrà confrontarsi con il Cisterna Volley, diretta concorrente per l’obiettivo salvezza. I laziali, che affronteranno per la prima volta nella storia i gialloblù, sono a tre punti di distanza dai ragazzi di Di Tommaso, in una classifica strettissima che vede sette squadre in un fazzoletto di tre punti.

Dopo il brillante successo all’esordio contro Allianz Milano per 3-0 Cisterna è incappata in cinque sconfitte consecutive, l’ultima sul campo di Modena, e avrà voglia di un grande riscatto. Lo starting six a cui si affida Coach Morato vede il giovane Fanizza al palleggio, in diagonale con il lunghissimo opposto Tommaso Barotto. In banda il giovane francese Duflos-Rossi e l’ex azzurro Pippo Lanza con i suoi quasi 500 incontri nella massima serie e oltre 200 in nazionale. Pronto è anche Giulio Magalini che ha fatto molto bene quando impiegato. Al centro l’esperto Daniele Mazzone è affiancato dal solidissimo cinese Shikun Peng, temibilissimo a muro. Il libero è l’esperto Federici con le sue otto stagioni di Superlega.

DICHIARAZIONI PREPARTITA – “Con Civitanova, se escludiamo un avvio timido, c’è da segnalare una bella reazione e due set combattuti che potevano anche portare ad allungare la partita. – è l’analisi dello schiacciatore della Tinet, Alberto Pol – Con Cisterna sarà importante anche l’aspetto emotivo. Dovremo prendere la partita con poca leggerezza perchè sappiamo che loro giocano bene a pallavolo e dovremo metterci a disposizione per essere la miglior versione di noi stessi. Ci aspettiamo anche una mano dai nostri tifosi, encomiabili per averci seguito anche in tutte le trasferte”.

L’INTERVISTA COMPLETA A ALBERTO POL: https://www.youtube.com/watch?v=5qFcs6fyOWA

“Troveremo un avversario difficile da affrontare: una squadra in fiducia, al contrario nostro, che sta giocando bene, sempre al contrario nostro. – risponde il centrale di Cisterna Daniele Mazzone – Sicuramente Pordenone partirà forte, noi dovremo farlo ancora di più. La nostra in questo momento non è una situazione facile, per nessuno, e adesso ognuno di noi deve garantire quello sforzo in più guardando al di là del proprio orticello, spronando chi ha al proprio fianco. Le qualità ci sono, ma in questo momento non si vedono. Il nostro compito è farle uscire, dimostrandolo in campo con le prestazioni, queste sono le basi per tirarci fuori da questa situazione”.

I NUMERI DEL MATCH – I top scorer del match sono Klets da un lato e Magalini dall’altro. Cisterna è la seconda squadra del campionato per ricezione perfetta, mentre Prata si distingue per le individualità (nello specifico Marttila e Toscani). Prevista battaglia ad alta quota al centro con D’Heer terzo e Peng quinto miglior muratore della Superlega. A livello di statistiche complessive dei centrali il belga è primo e il cinese quarto. Jernej Terpin, è a 10 punti dai 2.500 nelle Regular Season tra SuperLega e A2. Tra gli ospiti, nelle Regular Season, Lorenzo Magliano festeggia la 100ª presenza, mentre Daniele Mazzone è a 3 muri dai 600.

EVENTI COLLATERALI – Il Match Sponsor di giornata è MCZ. Le dipendenti dell’azienda saranno ospiti per continuare l’opera di sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e dare un messaggio importante.

Importante sarà anche la commemorazione a squadre schierate nel prepartita in occasione del quattordicesimo anniversario della scomparsa avvenuta il 29 novembre 2012. Crisafulli, al quale è intitolato anche il palasport pordenonese, è stato un grandissimo cestista pordenonese che, partendo dal vivaio in riva al Noncello, è arrivato a giocare nel basket che conta a Bologna e anche nella Simmenthal Milano delle “scarpette rosse”, allenate da Cesare Rubini e con cui vinse una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe.

Ad arbitrare, domenica 29 Novembre con inizio alle 18.00, Cesare Armandola di Voghera e Vincenzo Carcione di Roma. Diretta streaming su VBTV