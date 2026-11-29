Iniziativa del Gruppo Giovani Afds Pordenone per la campagna nazionale Fidas “Il Rosa Dona”

SPILIMBERGO – Venticinque donne dai 18 anni in su, tra cui sei giovanissime under 30, hanno risposto con entusiasmo all’appello del Gruppo Giovani di Afds Pordenone, l’Associazione Friulana Donatori di Sangue, ad andare a donare insieme nella settimana contro la violenza di genere.

Venerdì mattina al Centro di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Spilimbergo, in collaborazione con la locale sezione Afds, il Gruppo Giovani di Afds Pordenone ha organizzato la prima donazione collettiva interamente al femminile sul territorio pordenonese e nell’ambito della campagna nazionale Fidas “Il Rosa Dona” promossa dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue alla quale Afds Pordenone è federata.

Purtroppo, per un disguido non imputabile agli organizzatori, solo una parte delle partecipanti ha potuto donare, ma la restante lo farà comunque prossimamente. Il messaggio che i giovani dell’Afds Pordenone volevano lanciare, tuttavia, è passato forte e chiaro, anche grazie alle t-shirt rosa della campagna che tutte le partecipanti hanno ricevuto in dono, indossandole.

A tracciare, a nome degli organizzatori, il bilancio della iniziativa è la giovane Sofia Cecon, che è anche rappresentante per l’area Nord-Est del Gruppo Giovani Fidas nazionale e consigliere della sezione Afds di Spilimbergo. «La risposta delle donatrici è stata straordinaria», riferisce, «abbiamo aperto le iscrizioni circa un mese e mezzo fa e nell’arco di appena due giorni la lista era già al completo. Molte anche le donne che desiderano donare per la prima volta».

L’appuntamento di venerdì è, inoltre, solamente il primo di un percorso di donazioni collettive rientranti nella campagna “Il Rosa dona” che saranno promosse sul territorio e riservate alle donne. I prossimi due appuntamenti sono il 22 gennaio presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e l’11 marzo al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Sacile.

L’iniziativa nasce con un triplice obiettivo, come spiega Cecon: «Innanzitutto promuovere la donazione di plasma al femminile. Spesso, infatti, le donne, per diverse ragioni fisiologiche o legate ai valori dell’emoglobina, non possono donare sangue intero e pensano erroneamente di non poter essere utili alla causa. Al contrario, anche in questi casi sono molto preziose come donatrici di plasma». Lo dimostra anche la buona presenza della componente femminile tra i donatori effettivi dell’Afds provinciale di Pordenone che, rispetto alla media nazionale del 33,9%, rappresenta il 34,7%; 48% se consideriamo solo i donatori al di sotto dei 30 anni.

Il secondo obiettivo dell’iniziativa è di sensibilizzare contro la violenza di genere, da qui la scelta di lanciare la campagna “Il Rosa Dona” in questa settimana. Infine, non meno importante è l’obiettivo di valorizzare il ruolo femminile nel volontariato. «Nell’ultimo decennio le donne hanno assunto un ruolo sempre più attivo e di vertice all’interno del mondo dell’associazionismo, sia legato al dono, sia nel terzo settore in generale», osserva Cecon.

La motivazione dunque c’è ed è alta ed è per questo che il Gruppo Giovani di Afds Pordenone non si fermerà a questo, parlando di “Il Rosa Dona”. Oltre alle tappe di Aviano e Sacile, l’obiettivo per il futuro è estendere il coinvolgimento anche alla popolazione maschile. «Riteniamo fondamentale ricevere sostegno anche e soprattutto dagli uomini», conclude Sofia Cecon «perché la sensibilizzazione sul valore e sulla tutela della figura femminile passa attraverso una responsabilità condivisa a tutti i livelli».