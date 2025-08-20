Mercatino dei ragazzi alla 48^ Festa in Piassa

PORDENONE – Durante la 48^ Festa in Piassa non poteva mancare il “Mercatino dei ragazzi” organizzato della ProLoco Pordenone, un’occasione per gli aspiranti commercianti tra i 6 e i 14 anni per scambiare, vendere, acquistare, ma soprattutto per socializzare, trascorrendo una giornata all’insegna dell’allegria.

​

Il Mercatino si terrà domenica 31 agosto 2025 dalle ore 10.00 nell’area del Centro Sportivo A. Lupieri a Villanova, dove i giovani partecipanti potranno usufruire di gazebo con tavolo e sedie messi a disposizione dall’organizzazione. Vi si potranno vendere e scambiare giocattoli, figurine, giornalini, libri, giochi vari, costruzioni, bambole, costumi di Carnevale e abbigliamento sportivo.

​L’iscrizione è gratuita. Per partecipare sarà necessario che un genitore consegni la scheda d’iscrizione (compilata e sottoscritta) nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 agosto dalle 17.00 alle 19.00 presso l’area festeggiamenti della Festa in Piassa. La scheda è scaricabile dall’home page del sito www.prolocopordenone.it . Per info [email protected] – 340 1690028.

Poiché i posti sono limitati ad un numero massimo di 20 giovani aspiranti commercianti, si consiglia di affrettarsi ad iscriversi. Si fa presente che i ragazzi parteciperanno al Mercatino sotto la responsabilità dei genitori e si rimarca che, essendo un’attività dedicata ai più giovani, gli adulti non possono sostituire questi ultimi nella vendita.