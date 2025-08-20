25.2 C
Pordenone
mercoledì , 20 Agosto 2025
Mercatino dei ragazzi alla 48^ Festa in Piassa

Aggiornato:
Redazione Pordenone
Redazione Pordenone

PORDENONE – Durante la 48^ Festa in Piassa non poteva mancare il “Mercatino dei ragazzi” organizzato della ProLoco Pordenone, un’occasione per gli aspiranti commercianti tra i 6 e i 14 anni per scambiare, vendere, acquistare, ma soprattutto per socializzare, trascorrendo una giornata all’insegna dell’allegria.

Il Mercatino si terrà domenica 31 agosto 2025 dalle ore 10.00 nell’area del Centro Sportivo A. Lupieri a Villanova, dove i giovani partecipanti potranno usufruire di gazebo con tavolo e sedie messi a disposizione dall’organizzazione. Vi si potranno vendere e scambiare giocattoli, figurine, giornalini, libri, giochi vari, costruzioni, bambole, costumi di Carnevale e abbigliamento sportivo.

​L’iscrizione è gratuita. Per partecipare sarà necessario che un genitore consegni la scheda d’iscrizione (compilata e sottoscritta) nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 agosto dalle 17.00 alle 19.00 presso l’area festeggiamenti della Festa in Piassa. La scheda è scaricabile dall’home page del sito www.prolocopordenone.it . Per info [email protected] – 340 1690028.

Poiché i posti sono limitati ad un numero massimo di 20 giovani aspiranti commercianti, si consiglia di affrettarsi ad iscriversi. Si fa presente che i ragazzi parteciperanno al Mercatino sotto la responsabilità dei genitori e si rimarca che, essendo un’attività dedicata ai più giovani, gli adulti non possono sostituire questi ultimi nella vendita.

