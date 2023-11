Mercato 4 novembre regolare. Soddisfazione di Maestrello

PORDENONE – Soddisfazione del settore ambulante (Fiva Confcommercio) per il regolare svolgimento del mercato cittadino nella giornata di domani, sabato 4 novembre, grazie anche a un rapido miglioramento delle condizioni meto.

Il presidente del gruppo Ascom, Andrea Maestrello, ha espresso il proprio ringraziamento all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Ciriani, per la decisione di ripristinare il mercato dopo due giornate di emergenza provocate da fenomeni naturali imprevedibili.

«Siamo particolarmente contenti del provvedimento di revoca – ha sottolineato il presidente di categoria – in quanto viene incontro alle esigenze non solo dei cittadini ma anche delle nostre imprese mercantili alle prese con una situazione congiunturale non cert