Mercato: banchi temporaneamente ricollocati per gli allestimenti natalizi

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il Comune informa che alcuni banchi del mercato del mercoledì e del sabato in piazza XX Settembre sono stati temporaneamente ricollocati nelle aree limitrofe della piazza stessa (vicino al Bar Posta) per fare spazio ai consueti allestimenti del periodo natalizio. La riorganizzazione si è resa necessaria per consentire l’allestimento del Villaggio Natalizio, che prevede l’installazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, un’area giochi dedicata ai bambini e altri elementi decorativi.

La nuova disposizione risponde anche a esigenze di sicurezza garantendo spazi adeguati sia per lo svolgimento del mercato che per il corretto funzionamento delle attrazioni natalizie e la circolazione dei visitatori.

L’Amministrazione comunale tiene a rassicurare cittadini e clienti: tutti gli operatori del mercato sono presenti e operativi nelle nuove postazioni, pronti come sempre a offrire la consueta varietà di prodotti e servizi. Si tratta di una sistemazione provvisoria: a metà gennaio, concluse le festività e terminato il disallestimento del Villaggio Natalizio di piazza XX Settembre, i banchi torneranno nelle loro postazioni abituali.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune di Pordenone.

