Motori, Musti (MRC Sport) trionfa in Toscana e inaugura al meglio la nuova stagione delle “Storiche”

PORDENONE – Trionfo di Matteo Musti, con il navigatore Simone Brachi su Porshe Carrera RS, al 13esimo Historic Rally Vallate Aretine, prima tappa del campionato italiano 2023, riservato alle “Storiche”. L’appuntamento, organizzato da Scuderia Etruria Sport , inserito nella programmazione del Trofeo A112 Abarth Yokohama, del Trofeo Michelin Storico e del Memory Nino Fornaca, ha coinvolto la provincia di Arezzo nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 marzo, esaltando l’agonismo dei protagonisti sui chilometri delle prove speciali “Rosina”, “Portole” e “Rassinata”. Il pilota pavese, affiancato per la prima volta da Simone Brachi, ha guadagnato il vertice della classifica sulla sesta prova speciale, teatro dell’uscita di strada della Porsche Carrera RS di Angelo Lombardo.

“La gara è andata molto bene – ha raccontato il pilota della MRC Sport di Brugnera – nonostante una scelta gomme non azzeccata all’inizio, causa un meteo che ha ingannato più di qualcuno. Nelle ricognizioni, infatti, le strade erano molto viscide, cosa che, invece, non è stato in gara. Siamo stati in seconda posizione fino all’uscita di Lombardo, poi ci siamo limitati ad amministrare il vantaggio”.

“E’ stata una gran bella vittoria, a punteggio pieno nel campionato – ha concluso Musti – considerato anche il livello dei piloti in gara con tre ex campioni italiani. Mi sono riscattato dalla prova dell’anno scorso, dove ero stato costretto al ritiro dopo un’uscita di strada in un tratto del tracciato senza pubblico che potesse aiutarci a rimettere l’auto in carreggiata. Ringrazio Guagliardo per i motori, la mia scuderia, la Ova Corse, che è stata impeccabile, e grandi complimenti al mio naviga, Simone Brachi, un giovane di 24 anni con grande talento e tutte le carte in regola per fare una gran bella carriera”.