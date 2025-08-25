25.7 C
Pordenone
lunedì , 25 Agosto 2025
Music in Village, 27-30 agosto e viabilità

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il bilancio della programmazione estiva pordenonese è decisamente positivo: eventi di ogni genere hanno animato i quartieri della città e il centro storico, registrando un costante e numeroso interesse da parte del pubblico che ha sempre risposto con grande partecipazione.

E mentre agosto volge al termine, il calendario degli eventi continua a regalare intense emozioni a cittadini e visitatori: dal 27 al 30 agosto si terrà la 32^ edizione del Music in Village, il festival di musica internazionale che trasformerà il centralissimo Parco IV Novembre in un palcoscenico d’eccezione per artisti di fama mondiale.

“Ci apprestiamo a chiudere il mese di agosto con il botto – così il Sindaco Alessandro Basso – realizzando quella che è una manifestazione che proietta la nostra città a un livello altissimo per quanto riguarda l’ambito musicale. Eventi simili ci accompagnano e ci lanciano verso quello che sarà l’apice culturale che Pordenone toccherà nel 2027 con Capitale italiana della Cultura; la nostra città è ormai riconosciuta e apprezzata come uno dei fulcri culturali italiani e il Music in Village è uno di quei momenti che ci consentono di arrivare a simili vette”.

Prosegue l’Assessore Alberto Parigi: “Music in Village è da 32 anni sinonimo di musica di assoluta qualità, capace di richiamare sia un pubblico fidelizzato dall’Italia e dall’estero sia nuovi spettatori. Le date di quest’anno, in particolare, mettono assieme leggende italiane e mondiali della musica, spaziando dal reggae alla new wave. Il tutto, lo voglio ricordare, a ingresso gratuito.”
Organizzato dall’Associazione Culturale Complotto Adriatico, Music in Village si conferma tra i festival più longevi della regione Friuli Venezia Giulia e come ricorda Michele Boria, presidente dell’Associazione: “Fin dalla nascita di questa avventura, la nostra missione è sempre stata chiara: creare un punto di incontro attraverso la musica alternativa e di qualità, proponendo una programmazione ricercata e mai banale. Così Music in Village ha saputo attrarre un pubblico variegato ed eterogeneo, diventando un simbolo autentico di socialità, condivisione e inclusività”.

La manifestazione unisce la passione per la musica di qualità a un’esperienza enogastronomica unica: accanto ai concerti serali, il Finger Food Festival offrirà per quattro giorni specialità regionali e internazionali, creando un’atmosfera conviviale che ha reso celebre l’evento.

Programma Concerti – Inizio ore 21:15

Mercoledì 27 agosto la grande apertura con la regina indiscussa della World Reggae Music Queen Omega & The Royal Souls che approda a Pordenone per una serata che promette di essere indimenticabile.

Giovedì 28 agosto, dopo aver condiviso il palco con Sex Pistols, Editors e Def Leppard, e dopo la partecipazione al Concerto del Primo Maggio 2025, le Bambole di Pezza tornano a incendiare la scena con il loro sound travolgente, accompagnate dai The Molotovs.

Venerdì 29 agosto un evento straordinario che vede insieme Africa Unite, pionieri del reggae italiano e The Bluebeaters, maestri dello ska. Dieci musicisti, un’unica energia esplosiva sul palco: sono i The Originals.
Sabato 30 agosto gran finale con una leggenda della new wave e del synth-pop, protagonista assoluto di Visage e Ultravox, band che hanno scritto la storia della musica elettronica, Midge Ure chiude in bellezza questa edizione del festival.
Il programma completo è consultabile sul sito estate.pordenone.it

Viabilità

Questi i divieti e le limitazioni alla circolazione stradale in occasione del Music in Village:
dalla mezzanotte di lunedì 25 agosto alle ore 12 di lunedì 1° settembre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (anche se in possesso di abbonamenti GSM o altre autorizzazioni alla sosta in parcheggi a pagamento) su tutti gli stalli di sosta a pagamento nell’area di parcheggio in via Padre Marco D’Aviano e nell’ultimo tratto di via Gorizia, da 50 metri prima dell’intersezione con via Padre Marco D’Aviano. Inoltre è istituito il divieto di transito in corrispondenza dell’accesso carrabile al parcheggio di via Padre Marco D’Aviano.

Durante ciascuna serata dal 27 al 30 agosto, dalle ore 20.30 alle ore 24.00 è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via Gorizia a partire dall’intersezione con via Codafora e via Giardini Cattaneo In corrispondenza di questa intersezione è prevista per tutti i veicoli la direzione obbligatoria diritto: provenendo da via Giardini Cattaneo i veicoli dovranno immettersi nell’intersezione su via Pola o verso via Cappuccini, mentre provenendo da via Codafora, potranno procedere solo verso via Giardini Cattaneo (Area Direzionale Galvani, “Bronx”).

