Natale 2025 a Pordenone: via alla selezione per le casette. Novità in arrivo

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
Redazione Pordenone

PORDENONE – Si riunisce oggi, 6 novembre, la commissione incaricata di valutare le domande per il bando delle casette di Natale 2025-2026 in piazza XX Settembre. Le postazioni saranno dodici – undici dedicate alla somministrazione e una ai dolciumi – e resteranno aperte dal 28 novembre al 6 gennaio 2026.

Le richieste arrivate all’associazione Sviluppo e Territorio, che cura l’organizzazione per conto del Comune, superano le disponibilità: sarà quindi redatta una graduatoria per selezionare gli operatori ammessi. «Valuteremo le domande secondo i criteri del bando e stileremo la lista definitiva», spiega il presidente Federico Ingargiola.

A breve sarà pubblicato anche un bando specifico per le casette di vendita di corso Garibaldi. La novità di quest’anno sarà invece il mercato dell’hand made in piazza della Motta, un evento di un intero weekend dedicato all’artigianato creativo.

L’assessore Alberto Parigi anticipa un Natale completamente rinnovato: «Il villaggio di piazza XX Settembre avrà nuove casette e installazioni luminose scenografiche, non solo semplici luminarie».

Grande attenzione sarà riservata anche ai quartieri, che verranno coinvolti con alberi e addobbi personalizzati. Le luminarie si estenderanno inoltre oltre il centro, toccando via Cavallotti, viale Marconi e le principali vie d’accesso alla città.

