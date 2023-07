Nidec: Tomasello (Pd), piano industriale con Governo e sindacati

PORDENONE – “Nidec brancola nel buio e va avanti per tentativi: non può essere lasciata sola. Dopo mesi di stallo in attesa del destino di Electrolux, è necessario lavorare a un nuovo piano industriale, aprire una nuova discussione su proposte serie e possibilmente diversificate, con il Governo e con i sindacati in prima fila. Muoversi subito può servire a evitare che la situazione incancrenisca e che a pagarne il prezzo siano sempre i lavoratori”.

Così Fausto Tomasello, segretario provinciale del Pd per la provincia di Pordenone, commenta la richiesta della pordenonese Nidec, fabbrica di componentistica per l’elettrodomestico, di tagliare parte degli stupendi con l’abolizione di un vecchio contratto dell’azienda pordenonese.

“Il Partito democratico è assolutamente solidale con i lavoratori e – aggiunge il segretario dem – con lo sciopero contro la proposta della Nidec di mettere mano al salario aggiuntivo. Al contempo chiediamo che il Governo e la Regione intervengano e garantiscano il supporto di cui l’azienda ha dichiarato di aver bisogno per procedere alla concentrazione della produzione in Comina. Vedremo così – conclude Tomasello – se la volontà è autentica o no”.