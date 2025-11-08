Odette Copat, l’8 novembre, inaugura le “Passeggiate d’autore”

PORDENONE – Cosa lega uno scrittore al suo territorio? Come si interseca la trama di un romanzo alla città che lo ha ispirato? Sarà Odette Copat con “Come si esprime un desiderio”, a inaugurare sabato 8 novembre alle 14 (ritrovo sotto la loggia del Municipio di Pordenone) il primo appuntamento di “Passeggiate d’autore”.

I partecipanti trascorreranno un paio d’ore tra luoghi e persone che hanno stimolato la fantasia dell’autrice.

La camminata si concluderà con un aperitivo preparato dai ragazzi di Fondazione Bambini e Autismo insieme ai loro educatori.

L’iniziativa è dell’associazione AvA – Arte Vita Anima – e la partecipazione è gratuita.