Ortogiardino e Cucinare, accoppiata “doc” in Fiera dal 1^ marzo

PORDENONE – Si apre una nuova edizione ricchissima di Ortogiardino, Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dall’1 al 9 marzo: 25.000 mq di aree espositive si trasformano in una spettacolare festa della natura dove 8 allestimenti a giardino con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design si alternano a circa 300 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei visitatori. E’ atteso tanto pubblico in fiera perché, dopo il successo del 2024, si riconferma l’abbinata con Cucinare, Salone dell’enogastronomia di qualità che si tiene in contemporanea nei padiglioni 5bis/ter.

Nei 10 giorni di apertura delle due manifestazioni quindi, agli appassionati di giardinaggio ed orticoltura che tradizionalmente affollano Ortogiardino si affiancheranno anche i gourmet alla ricerca di prodotti di eccellenza e ricette per far bella figura in cucina. Lo scorso anno i visitatori hanno toccato quota 60.000 con tantissimi arrivi da Slovenia e Croazia grazie ai numerosi viaggi organizzati dalle agenzie turistiche che includono ormai da anni Ortogiardino come tappa dei loro tour nel Nordest Italia.

Le aspettative degli organizzatori puntano ad un incremento del pubblico vista anche la campagna di comunicazione TV che ha portato lo spot di Ortogiardino sui canali nazionali della RAI a ridosso di importanti programmi del pomeriggio con target femminile.

Ortogiardino è anche un appuntamento segnato nei calendari di tanti operatori professionali: architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde pubblico che trovano tra le proposte del Festival dei Giardini spunti innovativi e stimoli per la propria attività. L’evento mette a confronto le migliori idee nella progettazione di giardini su un tema che varia ad ogni edizione.

Il tema del Festival dei Giardini 2025, sempre con la direzione artistica dell’architetta Giovanna Bellotto, è Altrove, ovunque. Ai progettisti è stato chiesto di immaginare un luogo dove poter evadere dalle quotidianità e ritrovare il proprio benessere, i giardini in mostra diventano quindi una sorta di rifugio nel quale chiunque può sentirsi liberi di essere se stesso in pieno relax. Tra i tanti progetti ricevuti durante l’anno la commissione tecnica del Festival dei Giardini ne ha selezionati 8 che sono stati realizzati all’interno dei padiglioni della fiera per essere ammirati ma anche votati da addetti ai lavori e pubblico in visita.

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che hanno come punta di diamante nei padiglioni 5bis e 5ter Cucinare, Salone dell’enogastronomia di qualità che porta in fiera in 3.000 mq coperti, più di 80 espositori con prodotti di eccellenza delle filiere agroalimentari locali e nazionali.

Due aree collettive offrono a piccoli produttori e artigiani di nicchia l’occasione per partecipare ad un evento così importante e farsi conoscere dal grande pubblico: nell’area IO SONO FVG organizzata da Promoturismo sono presenti aziende che si distinguono per l’attenzione alla sostenibilità e l’origine regionale delle proprie produzioni agroalimentari, Pordenone With Love porta invece a Cucinare piccole aziende con prodotti di nicchia che ruotano attorno al mondo della cucina e della ristorazione: birra artigianale e coltelli ad esempio. Cuore di Cucinare è l’Arena “Pordenone with Love” dove sono in programma più di 30 eventi tra show cooking, degustazioni, master class, presentazioni e tanto altro ancora. E’ questo il “piatto forte” che trasforma Ortogiardino in un contenitore di intrattenimento e shopping veramente per tutti i gusti.

Tessa Gelisio, conduttrice tv ed esperta in sostenibilità ambientale, e Giulia Biondi, nutrizionista “influencer” e formatrice olimpica, sono le protagoniste del programma eventi di Cucinare 2025. Domenica 2 marzo e sabato 8 marzo nell’Arena “Pordenone With Love” alle ore 16.00 sono in programma due incontri a cura di Fondazione Pordenonelegge che inviteranno i visitatori ad inserire nella cucina e nell’alimentazione quotidiana le buone pratiche che fanno bene al pianeta e alla salute. Al centro delle presentazioni condotte da Valentina Gasparet due novità editoriali: i manuali firmati da Tessa Gelisio “Le mie ricette salvapianeta”, domenica 2 marzo ore 16.00, e da Giulia Biondi, “La cucina di bilanciamo”, sabato 8 marzo ore 16.00.

Anche Sara Papa, opinion leader, docente, autrice e conduttrice di programmi TV, sarà tra gli ospiti di Cucinare domenica 9 marzo alle ore 16 per presentare i suoi due libri pluripremiati: “Sano Naturale – Ricette e consigli per il benessere”, “Lievito Madre Vivo – Un regalo di Madre Natura che usiamo da millenni”. L’evento è organizzato del Circolo Della Cultura e delle Arti e condotto dalla giornalista Paola Dalle Molle.

I prodotti dell’agricoltura sono i protagonisti del Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti al padiglione 8 mentre i visitatori incontreranno al pad. 9 l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende. La regina incontrastata di Ortogiardino è anche quest’anno l’orchidea, protagonista della storica mostra mercato a lei dedicata al padiglione 5 Pordenone Orchidea giunta alla 25^ edizione. Oltre 150 diverse tipologie di orchidee provenienti da collezioni private o da coltivatori professionisti fanno da contorno ad una delle più grandi mostre mercato italiane. Sempre al padiglione 5 è allestita l’area di Confartigianato Pordenone che mette in mostra l’opera di alcuni degli associati nella realizzazione di un giardino/terrazzo da sogno. Sono in programma in quest’area incontri dedicati ad appassionati e addetti ai lavori sulla manutenzione del verde urbano, la cura degli alberi.

L’inaugurazione di Ortogiardino e Cucinare è il programma sabato 1 marzo nell’Arena “Pordenone With Love” (padd. 5bi/ter) alle ore 11.00 alla presenza, in rappresentanza del governo, del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Per rendere ancora più conveniente la visita e veloce l’accesso alla manifestazione è attiva la promo on line che consente l’acquisto del biglietto ridotto, unico per Ortogiardino + Cucinare. Basta collegarsi al sito www.ortogiardinopordenone.it e con pochi click al prezzo di 7,50 € i visitatori potranno ricevere una mail che permetterà l’ingresso diretto ai padiglioni della fiera evitando così code e assembramenti. La promozione sarà attiva fino alle ore 23.59 di venerdì 28 febbraio. Poi è sempre possibile acquistare il biglietto on line o alle casse della fiera a 10 €.

Ortogiardino+Cucinare, Fiera di Pordenone 1 – 9 Marzo 2025

Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 19.00 Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00

www.ortogiardinopordenone.it