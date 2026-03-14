Ortogiardino e Cucinare: attese più di 20mila persone tra sabato e domenica da tutto il Nordest e da Slovenia e Croazia

PORDENONE – Sabato 14 e domenica 15 marzo sono gli ultimi giorni per visitare alla Fiera di Pordenone Ortogiardino, 45° Salone della floricoltura, orticoltura e vivaismo e Cucinare, il 12° Salone dell’enogastronomia di qualità.

Finora il pubblico in fiera sta premiando questa edizione come una delle più amate di sempre con un incremento di visitatori rispetto all’edizione 2025 che, da sabato 7 marzo primo giorno di manifestazione, supera il 20% giorno dopo giorno. Si attende il gran finale con più di 20.000 visitatori tra sabato e domenica, con molti gruppi in arrivo da Slovenia e Croazia.

“L’obiettivo dei 60.000 visitatori a fine fiera è ampiamente superabile – il commento di Renato Pujatti presidente della Fiera di Pordenone – un risultato che premia la qualità e la quantità dell’offerta fieristica di Ortogiardino e Cucinare, che trovo quest’anno più ricca di sempre”.

Ortogiardino si sviluppa su 20.000 metri quadrati di aree espositive e propone sette scenografici allestimenti a giardino, selezionati tra i progetti che hanno partecipato al Festival dei Giardini, con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredi da esterno di design. A completare l’offerta ci sono circa 300 stand commerciali con vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni e oggettistica dedicata al mondo dei fiori e del verde.

Cucinare, il Salone dell’enogastronomia di qualità si svolge in contemporanea nei padiglioni 5bis e 5ter: 3.000 metri quadrati coperti con oltre 80 espositori che propongono eccellenze delle filiere agroalimentari locali con i marchi Io Sono FVG e Pordenone With Love e nazionali.

Il successo della manifestazione è legato anche al ricco calendario di appuntamenti. Cuore del programma è l’Arena “Pordenone With Love”, che ospita in questi giorni oltre 30 eventi, tutti gratuiti per i visitatori della fiera: show-cooking, degustazioni guidate, masterclass, presentazioni e incontri dedicati alla cultura del cibo e del territorio quasi tutti esauriti già in prenotazione.

Tra gli appuntamenti dedicati agli appassionati e ai professionisti di giardinaggio e cura del verde segnaliamo sabato 14 marzo alle ore 10.00 nella Sala conferenze padiglione 5 il convegno “Abitare il ben – Essere”. Un incontro curato dall’ Arch.Giovanna Bellotto curatrice del Festival dei Giardini di Ortogiardino, che esplora il rapporto tra persona, paesaggio e progetto architettonico come fondamento del benessere abitativo. Un dialogo interdisciplinare per vedere come l’utilizzo delle piante nei luoghi della nostra quotidianità influenzi la qualità della vita, le emozioni e il nostro modo di abitare.

Alle ore 9.45 in sala Superiore è in programma il seminario dal titolo “Non solo piante…acqua, luce, terra: nuove frontiere del giardinaggio”, A cura di A.I.G.P. – Ass. Italiana Giardinieri Professionisti e AIDTPG – Ass. Italiana Direttori Tecnici Pubblici Giardini

Ortogiardino+Cucinare, Fiera di Pordenone aperti ancora sabato 14 e domenica 15 Marzo 2026

Orari di apertura: 9.30 – 19.00

www.ortogiardinopordenone.it