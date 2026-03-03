Ortogiardino e Cucinare da sabato 7 marzo alla Fiera di Pordenone

PORDENONE – Si apre una edizione ricchissima di Ortogiardino, 45° Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 7 al 15 marzo: 25.000 mq di aree espositive si trasformano in una spettacolare festa della natura dove 7 allestimenti a giardino con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design si alternano a circa 300 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei visitatori. E’ atteso tanto pubblico in fiera perché in contemporanea si tiene anche la 12^ edizione di Cucinare, Salone dell’enogastronomia nei padiglioni 5bis/ter.

Nei 10 giorni di apertura delle due manifestazioni quindi, agli appassionati di giardinaggio ed orticoltura che tradizionalmente affollano Ortogiardino si affiancheranno anche i gourmet alla ricerca di prodotti di eccellenza e ricette per far bella figura in cucina. Lo scorso anno i visitatori hanno toccato quota 60.000 con tantissimi arrivi da Slovenia e Croazia grazie ai numerosi viaggi organizzati dalle agenzie turistiche che includono ormai da anni Ortogiardino come tappa dei loro tour nel Nordest Italia.

Main partner delle manifestazioni è anche quest’anno Banca Intesa Sanpaolo “Rinnoviamo anche quest’anno il nostro sostegno a Ortogiardino e Cucinare perché crediamo che questo tradizionale appuntamento tra imprese, professionisti del settore e pubblico rappresenti un’importante occasione di visibilità, relazioni e sviluppo commerciale – commenta Cristina Cipiccia, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo –. Intesa Sanpaolo è al fianco delle aziende con strumenti finanziari e consulenza dedicata, sostenendo investimenti e progetti che rafforzano la competitività del tessuto imprenditoriale e generano valore per l’intera comunità. Nel 2025 abbiamo erogato a famiglie e imprese del Friuli Venezia Giulia oltre 850 milioni di euro.”

«Ortogiardino e Cucinare rappresentano per Pordenone Fiere uno degli appuntamenti più identitari e attesi dell’anno. Sono manifestazioni che raccontano la vocazione del nostro territorio: da un lato la cultura del verde, della sostenibilità e della qualità della vita; dall’altro l’eccellenza agroalimentare e il saper fare delle nostre imprese. – Commenta Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere. – La contemporaneità dei due eventi rafforza ulteriormente la loro attrattività, creando un’esperienza completa che unisce natura, gusto e intrattenimento, capace di coinvolgere pubblici diversi e di generare importanti ricadute economiche per l’intero territorio”.

Ortogiardino è anche un appuntamento segnato nei calendari di tanti operatori professionali: architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde pubblico che trovano tra le proposte del Festival dei Giardini spunti innovativi e stimoli per la propria attività. L’evento mette a confronto le migliori idee nella progettazione di giardini su un tema che varia ad ogni edizione. Il tema del Festival dei Giardini 2026, sempre con la direzione artistica dell’architetta Giovanna Bellotto, è “Paesaggio consapevole. Dall’obiettivo all’anima”.

Ai progettisti è stato chiesto di realizzare un giardino inteso come una porzione di un paesaggio che, visto attraverso l’obiettivo della fotocamera, rappresentasse una scena perfetta alla quale scatterebbero una foto. Un viaggio fotografico che, come la vita stessa, è una ricerca di prospettive, consapevolezza e autenticità. Tra i tanti progetti ricevuti durante l’anno la commissione tecnica del Festival dei Giardini ne ha selezionati 7 che sono stati realizzati all’interno dei padiglioni della fiera per essere ammirati ma anche votati da addetti ai lavori e pubblico in visita.

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che hanno come punta di diamante nei padiglioni 5bis e 5ter Cucinare, Salone dell’enogastronomia di qualità che porta in fiera in 3.000 mq coperti, più di 80 espositori con prodotti di eccellenza delle filiere agroalimentari locali e nazionali. Due aree collettive offrono a piccoli produttori e artigiani di nicchia l’occasione per partecipare ad un evento così importante e farsi conoscere dal grande pubblico: nell’area IO SONO FVG organizzata da Promoturismo sono presenti aziende che si distinguono per l’attenzione alla sostenibilità e l’origine regionale delle proprie produzioni agroalimentari, Pordenone With Love porta invece a Cucinare piccole aziende con prodotti di nicchia che ruotano attorno al mondo della cucina e della ristorazione: birra artigianale, coltelli oggettistica ad esempio. Cuore di Cucinare è l’Arena “Pordenone with Love” dove sono in programma più di 30 eventi tra show cooking, degustazioni, master class, presentazioni e tanto altro ancora. E’ questo il “piatto forte” che trasforma Ortogiardino in un contenitore di intrattenimento e shopping veramente per tutti i gusti.

Lo chef Roberto Valbuzzi, volto noto di Gambero Rosso Channel e protagonista di “Cortesie per gli ospiti” su Real Time, e il nutrizionista Raffaele Scarabelli, portavoce di regole chiare e importanti fondate sul principio scientifico del bilancio energetico, sono i protagonisti di Cucinare 2026. Domenica 8 marzo e sabato 14 marzo alla Fiera di Pordenone (Arena Pordenone With Love, ore 16) presenteranno i loro libri, due pubblicazioni preziose per viaggiare fra luoghi, ingredienti e sapori, e per “alimentare” nel nostro quotidiano la passione per il cibo, equilibrando dieta e piacevoli concessioni. I due incontri sono a cura di Fondazione Pordenonelegge.

Tra gli eventi da segnalare ci sono gli show cooking e le dimostrazioni organizzati da Etica del Gusto: un’associazione di artigiani e professionisti del Friuli Venezia Giulia dedicata a valorizzare l’eccellenza nel mondo della pasticceria, panificazione, gelateria, cioccolateria, caffetteria e bartending. Tra gli incontri più attesi c’è sicuramente quello in programma sabato 14 marzo dalle 10 alle 11 in cui verranno presentate la Gubana e la Colomba pasquale, approfondendo impasti, lievitazioni e caratteristiche che le rendono simboli della pasticceria tradizione italiana.

In occasione della giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo alle ore 10.00 si terrà un incontro di sensibilizzazione e informazione dedicato a “La Camminata per la Vita”, un progetto che vuole commemorare le vittime di femminicidio arrivando nei luoghi dove sono accaduti i tragici eventi. A completare l’incontro ci saranno due show cooking con degustazioni, di due ricette dedicate alle donne, preparate dalle Lady Chef FVG che saranno condotte e guidate dalla Chef Lume Lami grazie alla collaborazione del gruppo Coldiretti Donne.

I prodotti dell’agricoltura sono i protagonisti del Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti al padiglione 8 mentre i visitatori incontreranno al pad. 9 l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende. La regina incontrastata di Ortogiardino è anche quest’anno l’orchidea, protagonista della storica mostra mercato a lei dedicata al padiglione 5 Pordenone Orchidea giunta alla 26^ edizione. Oltre 150 diverse tipologie di orchidee provenienti da collezioni private o da coltivatori professionisti fanno da contorno ad una delle più grandi mostre mercato italiane. Sempre al padiglione 5 è allestita l’area di Confartigianato Pordenone che mette in mostra l’opera di alcuni degli associati nella realizzazione di un giardino/terrazzo da sogno. Sono in programma in quest’area incontri dedicati ad appassionati e addetti ai lavori sulla manutenzione del verde urbano, la cura degli alberi.

Per rendere ancora più conveniente la visita e veloce l’accesso alla manifestazione è attiva la promo on line che consente l’acquisto del biglietto ridotto, unico per Ortogiardino + Cucinare al prezzo di 8 € +ddp invece che 10 €. Basta collegarsi al sito www.ortogiardinopordenone.it e con pochi click i visitatori potranno ricevere via mail il ticket che esibito anche sul cellulare permetterà l’ingresso diretto ai padiglioni della fiera evitando così code e assembramenti. La promozione sarà attiva fino alle ore 23.59 di venerdì 6 marzo. Poi è sempre possibile acquistare il biglietto on line o alle casse della fiera al prezzo intero di 10 €.

Ortogiardino+Cucinare, Fiera di Pordenone 7 – 15 Marzo 2026

Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 19.00 Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00

www.ortogiardinopordenone.it