Ospedale Pordenone: Tomasello (Pd), un altro anno di ritardo

PORDENONE – “A conti fatti e se tutto andrà bene l’apertura del nuovo ospedale di Pordenone avverrà con un altro anno di ritardo. Speriamo che nessun esponente della destra di governo esprima soddisfazione per questo risultato, e che tutti si occupino di tenere il passo del cronoprogramma che si sono dati dopo l’ultimo rinvio. Dopo 12 anni di attesa noi continuiamo a tenere gli occhi aperti e a denunciare altri rinvii”. Il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello commenta la notizia che la consegna del nuovo ospedale di Pordenone potrà avvenire entro il 18 novembre, mentre il trasferimento completo dei reparti potrebbe terminare nella primavera del prossimo anno.

“La tempistica annunciata conferma che l’inaugurazione del 2024 è stata una messa in scena elettorale fatta – accusa Tomasello – con la compiacenza del presidente Fedriga. Fratelli d’Italia ha aperto una crisi in Regione prendendo spunto dal malgoverno della sanità ma non pare sia servito a cambiare nulla”.