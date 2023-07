PAFF! Al via le visite guidate alla mostra permanente

PORDENONE – Al via sabato 15 luglio alle 15.30 le visite guidate all’esposizione permanente del PAFF!, un viaggio che conduce i visitatori alla scoperta dei tesori che si celano all’interno di ante e cassetti, attraverso i formati con cui il fumetto è stato letto, conosciuto e amato in ogni angolo del pianeta, a seconda delle culture, delle condizioni economiche e delle abitudini sociali dei lettori.

L’esposizione è arricchita da contenuti multimediali, in stretta connessione con le opere presenti nel percorso museale.

La visita guidata si completa al piano terra con Strip Art. Sogni e realismo nei primi maestri del fumetto, che ripercorre la storia del fumetto attraverso i grandi Maestri nordamericani, dagli esordi agli anni ‘40 del Novecento.

Le attività proposte dal PAFF! per il weekend proseguono domenica 16 luglio alle 16 con le visite guidate, alla mostra Shaun the Sheep & Friends – The Art of Aardman Exhibition che per la prima volta porta in Italia i materiali degli studi Aardman di Bristol: gli arnesi scoppiettanti di Wallace, l’orto di Gromit, i set del film di Shaun the Sheep, la macchina volante di Galline in fuga, il favoloso galeone di Pirati lungo 5 metri, insieme a più di 400 disegni, studi sui personaggi e sullo sfondo, acquerelli, storyboard, e l’album da disegno di Nick Park da studente, che contiene i primi disegni di Wallace & Gromit.

Entrambe le visite, per questo fine settimana, sono curate da Riccardo Pasqual, una delle storiche guide dell’International Museum of Comic Art.

Il biglietto ha validità 30 giorni per un secondo ingresso.