PAFF! aperto il 1° novembre, pronto per eventi Halloween

PORDENONE – Apertura festiva per il PAFF!, mercoledì primo novembre, dalle 10 alle 19.

Può essere visitata l’esposizione permanente al primo piano di villa Galvani, che permette di compiere un viaggio alla scoperta dei tesori che si celano all’interno di ante e cassetti, attraverso i formati con cui il fumetto è stato letto, conosciuto e amato in ogni angolo del pianeta, a seconda delle culture, delle condizioni economiche e delle abitudini sociali dei lettori.

L’esposizione è arricchita da contenuti multimediali, in stretta connessione con le opere del percorso museale.

Assieme alla mostra permanente, il visitatore ha l’opportunità di scoprire Vagabonviaggio, percorso espositivo a cura del collettivo Artisti per il domani, con opere realizzate da giovani fumettisti e illustratori che affrontano il tema del viaggio, al PAFF! fino a domenica 5 novembre.

Nel frattempo, il Museo del fumetto si veste di terrore per gli appuntamenti organizzati in occasione di Halloween, martedì 31 ottobre, dal pomeriggio fino a sera.

Il programma è fitto e adatto a tutte le età. Prende il via alle 15 con il laboratorio Mostri alla riscossa, per bambini dai 6 agli 11 anni, per costruire maschere da paura con materiali da riciclo, a cura di Luca Tonin. Inoltre, l’angolo truccabimbi gestito da Veronica Bassetto consente di esaudire i desideri dei più piccoli per trasformarsi nel personaggio preferito.

Ci sono ancora posti disponibili per il primo turno di laboratorio, dalle 15 alle 16.30: per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected].

Dalle 18.30, spazio alla musica con il deejay set da paura di Enrico Sist dj Selecter accompagnata dall’aperitivo del Caffè Letterario.

Inoltre, alle 21.30, l’auditorium del PAFF! si trasforma in un cinema per la proiezione del film “Nessuno siamo perfetti” del regista Giancarlo Soldi (che porterà il suo saluto), documentario su Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog, l’indagatore dell’incubo, attraverso interviste, testimonianze, ricordi.

Tutti gli eventi di Halloween sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per l’occasione, il biglietto d’accesso alla visita al museo è a prezzo super scontato. È gradito un dress code da brivido!