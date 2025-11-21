5.2 C
Pordenone
sabato , 22 Novembre 2025
Parcheggi gratis dalle 13 alle 14, dal 1^ dicembre

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La Giunta comunale, nella seduta di ieri, ha approvato l’introduzione della gratuità della sosta nelle aree di parcheggio “blu” nella fascia oraria 13.00–14.00, a partire dal 1° dicembre.

Si tratta di un’iniziativa pensata per agevolare i cittadini, offrendo un’ora di sosta libera per la pausa pranzo: un’opportunità in più per fermarsi al bar o al ristorante, oppure per entrare nei negozi del centro senza la preoccupazione del ticket.

È un impegno che avevamo assunto durante la campagna elettorale e che oggi manteniamo, grazie a un lungo e approfondito lavoro condiviso tra l’Assessorato alla Mobilità e GSM.

Inoltre, l’Assessore alla Mobilità Lidia Diomede e il sottoscritto stiamo definendo le giornate in cui la sosta sarà gratuita per l’intera giornata durante il periodo natalizio, così da favorire ulteriormente la fruibilità del centro cittadino, queste le dichiarazioni dell’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto.

Come Assessore al Commercio esprimo particolare soddisfazione per questo doppio risultato: un’agevolazione concreta per i cittadini e, allo stesso tempo, un sostegno importante al tessuto economico locale.

Sempre insieme all’Assessore Lidia Diomede stiamo inoltre valutando le date in cui saranno gratuiti sia i parcheggi in struttura sia quelli su strada durante il periodo natalizio. Un ulteriore stimolo a vivere e frequentare Pordenone in occasione della grande manifestazione del Natale, valorizzando il centro e sostenendo le attività cittadine.

