Parcheggio Candiani: agevolazione per studenti dell’ITS Academy

PORDENONE – ​La Giunta comunale di Pordenone, su proposta del vicesindaco reggente Alberto Parigi e dell’assessore all’urbanistica Lidia Diomede, ha approvato una nuova tipologia di abbonamento agevolato per il parcheggio multipiano Candiani. Si tratta di una misura pensata appositamente per gli studenti iscritti ai corsi post diploma ITS Academy con sede in via Giardini Cattaneo e quindi prossimi al multipiano Candiani.

​

«L’Amministrazione – afferma l’assessore Diomede – vuole venire incontro agli studenti che utilizzano l’auto per raggiungere quella sede di studio, evitando che la loro quotidiana ricerca di parcheggio gravi sul traffico cittadino e sull’utilizzo degli stalli su strada, più adatti invece alla sosta breve dei cittadini, che fruiscono delle attività economiche e dei servizi».

​

In accordo con la società GSM spa che gestisce le soste a pagamento in città, l’abbonamento mensile agevolato per il multipiano Candiani avrà un costo di 15 euro e potrà essere utilizzato tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00. Come fare per ottenerlo? È molto semplice. Lo studente interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sua iscrizione al corso ITS con sede in via Giardini Cattaneo e che dimostri che il veicolo da lui utilizzato sia intestato a lui o a un membro della sua famiglia.

​

Dichiara il vicesindaco reggente Parigi: «Sono molteplici le azioni di sviluppo che la nostra Amministrazione sta mettendo in campo sul quadrante del Centro Gino Valle, per troppo tempo noto a tutti col triste appellativo di “Bronx”. Da un lato l’insediamento dei corsi dell’ITS Academy e dell’università, dall’altro la programmazione di un nuovo parcheggio multipiano a fianco della stazione. A tutto ciò vanno sommati anche i fondi che abbiamo ottenuto dalla Regione per la riqualificazione del Centro Valle».

​

L’agevolazione per il Candiani consentirà agli studenti di poter parcheggiare comodamente in una struttura distante solo 600 metri dall’ITS Academy e raggiungibile a piedi in nemmeno 10 minuti. Inoltre, grazie a questa tariffa mensile agevolata, a ciascuno studente la sosta giornaliera al Candiani costerà 50 cent. Un risparmio non indifferente per tutti gli studenti che arrivano a Pordenone in auto dall’intero hinterland pordenonese.