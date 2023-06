Parco San Valentino, palcoscenico estate musicale: aprono i Deep Purple

PORDENONE – Parte ufficialmente questa sera, 30 giugno, la grande estate del San Valentino. Il parco nel cuore della città ospiterà un mix di concerti di star e icone della scena rock mondiale e dei cantanti più in voga nel panorama pop rap italiano, amati da giovani e giovanissimi.

«Torna l’estate dei grandi concerti a Pordenone –presenta Alberto Parigi, assessore a Cultura e Grandi eventi del comune di Pordenone -, in cui la città e il suo grande parco diventano protagonisti della musica e dell’intrattenimento di giovani e meno giovani, confermando il ruolo che Pordenone si è ripresa, quello di punto di riferimento nazionale della musica. Al San Valentino si esibiranno leggende della musica rock internazionale e nuovi miti del pop più giovane, per creare un mix perfetto che punta ad accontentare tutti».

Il Pordenone Blues Festival apre il mese denso di concerti proponendo i Deep Purple il 30 giugno, miti della storia della musica mondiale con il loro sound unico e potente; la svolta gotica e psichedelica dell’hard-rock dei The Cult il 1° luglio; The Stranglers + Buzzcock + Ruts DC il 2 luglio per una serata a tutto punk, che ripercorre la fama della Pordenone anni ’80; gli impetuosi ed energici Airbourne preceduti sul palco dal sorprendente rock’n’roll dei Royal Republic il 4 luglio e l’icona vivente del blues britannico Norman Beaker il 5 luglio con un’intervista-concerto in collaborazione con Pordenone Pensa, per una serata ricca di racconti, aneddoti e di grande musica live.

Giunto alla 32° edizione, la rassegna Pordenone Blues Festival è un vero fiore all’occhiello nel panorama musicale in Europa, affascinante e ogni anno sorprendente.

Anno dopo anno il festival ospita artisti acclamati in tutto il mondo, accoglie lo spettacolo d’autore e sperimenta nuovi modi di reinventarsi, anche in base alle esigenze del pubblico, arricchendo la cultura del territorio e intensificando l’affluenza turistica. Da dati ufficiali di TicketOne, infatti, più del 60 % di pubblico proviene da fuori regioni e nel 2022 oltre 1000 biglietti sono stati venduti all’estero.

Durante la settimana del blues, dal 25 giugno al 6 luglio, Pordenone si anima di musicisti e artisti provenienti da tutto il mondo. Non mancheranno i foodies, wine & beer lover, appassionati della cucina e della buona musica, per ascoltare l’anima della terra nei suoi prodotti tipici e chiacchierare sorseggiando “vini musicali” e decine di “musicisti di strada”, provenienti da tutta Italia e non solo, si esibiranno allietando le piazze e le strade della città.

Giovedì 6 luglio, dalle ore 18:00 alle 23:30 ritorna l’attesissima serata che vedrà coinvolte le attività commerciali, aperte per il primo “Giovedì sotto le stelle”, insieme a tutti i locali pubblici di Pordenone. Il centro città si trasformerà in una sorta di French Quarter di New Orleans: musica live con 26 concerti, dj set, spettacoli dal vivo e tante sorprese.

Dopo il successo della prima edizione, l’estate musicale della città di Pordenone potrà contare nuovamente anche sugli eventi di Pordenone Live 2023, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino con un programma di grandi concerti musicali destinati a un pubblico giovane, unendo i più importanti artisti emergenti del panorama pop e rap italiani a nomi di protagonisti affermati della scena musicale nazionale.

Ad aprire questa seconda edizione il 18 luglio sarà il rapper, cantautore e nuovo astro della scena urban nazionale Silent Bob, pronto a presentare, assieme al geniale produttore Sick Budd, il suo “Habitat Cielo Tour”.

Il secondo appuntamento del calendario vedrà in programma il live di un altro big della musica rap italiana, Emis Killa, che porta in città l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Summer Tour 2023” con tutti i successi che hanno fatto la fortuna di album come “L’erba cattiva” e “Mercurio”, consacrandolo star assoluta del rap italiano. Nome attesissimo del festival è poi senza dubbio Tananai, sul palco anche lui in esclusiva regionale il 21 luglio. Il cantautore milanese, reduce dal grande successo al Festival di Sanremo con la canzone “Tango”, proporrà una scaletta fatta di tutti i suoi successi, canzoni che lo hanno reso una delle proposte musicali più innovative degli ultimi anni.

A chiudere il programma, domenica 23 luglio, con una grande festa a ingresso libero, ci penseranno dalle 20:00 gli speaker e i dj di Radio Piterpan, nell’evento “Arriva il Branco”, format live che regala musica, ballo, visual e tanto divertimento per tutti.

Pordenone punta in modo particolarmente forte su una vocazione musicale consolidata, formata da decine di festival nazionali e internazionali. Uno spazio nel cuore della città, ripensato in questa funzione, è proprio il parco di San Valentino, che ospiterà concerti ma anche incontri, masterclass e una serie di eventi che percorreranno come una tela di ragno la città, regalando occasioni per ogni gusto e per tutte le età di godere di occasioni musicali, grazie alle iniziative sostenute e organizzate dalle associazioni e scuole di musica del territorio.

«Rassegne poliedriche –continua Parigi- che uniscono ricercatezza a iniziative più pop, per venire incontro ad ogni gusto e a tutte le età. A dispetto delle sue piccole dimensioni, infatti, Pordenone propone un’offerta culturale incredibile, soprattutto a livello musicale, con l’aggiunta di un’ospitalità che in corrispondenza degli eventi si amplia, con negozi e musei che rimangono aperti anche la sera per alcuni Giovedì sotto le stelle».

Attraverso la collaborazione tra il Comune, l’assessorato ai trasporti della Regione Friuli Venezia Giulia e Trenitalia, in occasione dei concerti anche quest’anno saranno messi a disposizione dei treni e bus aggiuntivi nelle tratte ferroviarie Udine-Pordenone e Pordenone-Treviso, per agevolare la ripartenza a concerto concluso.

Ricordiamo a tutti che l’unico ingresso ai concerti riservato al pubblico si trova in via Interna. L’ingresso da via San Valentino rimarrà chiuso.

Nella zona concerti non sarà possibile introdurre o consumare bevande in lattine, bottiglie o altri contenitori in vetro, così come è vietato entrare in stato di ebbrezza e di alterazione.

Informazioni dettagliate sui concerti, sulle limitazioni vigenti, i divieti imposti e gli orari di apertura e chiusura del parco, sono disponibili sulla home page del sito del Comune.