Patrizia Masserini, arte in movimento: dalla figura al paesaggio urbano

PORDENONE – E’ in programma venerdì 6 giugno, alle 18, alla Galleria De Spirt Studio, in viale Grigoletti, 34, il vernissage della mostra “Anime” di Patrizia Masserini.

Bergamasca, formatasi alla Scuola d’Arte “A. Fantoni” di Bergamo – dove ha insegnato pittura dal 1982 al 1993 – Patrizia Masserini ha intrapreso un’intensa carriera artistica che dura da oltre 30 anni. Pittrice precoce, ha esordito a soli vent’anni ottenendo da subito importanti riconoscimenti di critica e pubblico.

Fondamentale, nel 1986, l’incontro con il poeta David Maria Turoldo, da cui nacque una collaborazione culminata nella pubblicazione Parola e Immagine, seguita nel 1992 da Uomo del mio tempo. Le sue opere traducono in immagini dense di pathos il pensiero del poeta.

Per anni ha esplorato la figura femminile con tratti graffiati e colori forti, tra eros e thanatos. In tempi più recenti, la sua pittura ha abbracciato paesaggi metropolitani notturni, ispirati al cinema e alla solitudine urbana, evocando artisti come Hopper. Il ciclo Verso sera ne è un esempio emblematico.

La sua arte ha superato i confini nazionali, con mostre personali in Europa e negli Stati Uniti. Critici come Maurizio Sciaccaluga hanno sottolineato la sua evoluzione: i quadri della Masserini non sono più semplici immagini, ma piani-sequenza cinematografici, dove lo spettatore diventa parte attiva, come se l’occhio della telecamera fosse il suo.

Un’arte che coinvolge, interroga e si trasforma, restando profondamente radicata nella sensibilità contemporanea.