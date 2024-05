Pesistica, i giovani virgulti pordenonesi si impongono agli Italiani Under 15

PORDENONE – La Pesistica Pordenone é rientrata dai recenti campionati italiani Under 15 di sollevamento pesi, tenutisi a Roma (20 e 21 aprile) con il solito bottino di medaglie e piazzamenti. In totale sono stati 3 i titoli italiani, ai quali si aggiungono una medaglia d’argento, due di bronzo e due quarti posti, oltre al titolo italiano a squadre nelle femmine e il terzo posto nella classifica maschile.

Sugli scudi, come era prevedibile, Sara Dal Bo’, che oltre a vincere il titolo ha sollevato 120 kg nella prova di slancio, record italiano, ma non solo: una prestazione di livello mondiale. In sostanza non ci sono atlete Under 15 al mondo in grado di starle dietro. Il che la rende l’atleta piu attesa ai prossimi Mondiali Under 17 in programma a Lima, in Perú, il prossimo 26 maggio. Oro anche per Daniele Coral nella -73 kg e prestazioni (95 di strappo, 119 di slancio), che gli consentono di entrare nella squadra nazionale per gli Europei Under 15 di giugno. Altro titolo italiano per Leonardo Tognini nella -102, altro ragazzo dalle enormi potenzialitá.

Straordinario l’argento di Carlotta Cavaliere, che risultava l’atleta piú giovane in gara dell’intera rassegna e che ha iniziato con la pesistica agonistica da appena un anno.

Bronzo per Matilde Tomé, migliorata di oltre 10 kg dall’ultima gara e per Anica Finati, atleta arrivata ai pesi da poco, proveniente dalla ginnastica artistica. Alle spalle di quest’ultima si é piazzata Nicole Motta, altra new entry della pesistica, proveniente dall’atletica. Quarto posto anche per Vittoria Turchet, che ha vinto anche il bronzo nello strappo, mentre nel totale ha miglirato il suo personale di oltre 20 kg.