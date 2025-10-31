16.8 C
Pordenone
venerdì , 31 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pesistica Pordenone: argento europeo per Martina Bomben nello slancio

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La Pesistica Pordenone si conferma ancora una volta protagonista sulla scena europea con le prestazioni di Martina Bomben ed Eleni Battistetti agli Europei Junior e Under-23, in corso a Durazzo dal 28 ottobre al 4 novembre.

Grande soddisfazione per Martina Bomben del Centro Sportivo dell’Esercito, che si allena nel centro federale di Pordenone, autrice di una prova maiuscola nella categoria 53 kg femminile Under-23. L’atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità di slancio con 103 kg, un risultato che assume ancora più valore considerando che l’oro è andato a un’atleta rumena medagliata olimpica. Martina ha chiuso la gara con 80 kg di strappo (quinta posizione) e un totale di 183 kg (quarta piazza), confermando la sua crescita costante e raggiungendo il miglior risultato della carriera.

Ottima prestazione anche per Eleni Battistetti della Pesistica Pordenone, che ha gareggiato nella combattuta categoria 48 kg Under-23. Eleni ha realizzato il miglior totale della sua carriera con 153 kg, grazie a 70 kg di strappo (quarto posto) – peso mai sollevato prima in questa alzata – e 83 kg di slancio (quinta posizione). Un risultato che conferma il talento e la qualità dell’atleta friulana, alla sua ultima partecipazione nella categoria Under-23.

“Il duo Bomben-Battistetti sta funzionando e sta portando in alto il nome di Pordenone, questo ci riempie d’orgoglio”, ha dichiarato Luigi Grando, allenatore e tecnico del GS Esercito. “Entrambe le atlete hanno raggiunto il loro miglior totale di sempre. Per Martina è una grande soddisfazione essere sul podio, mentre per Eleni questa conferma dimostra che la strada è quella giusta per diventare un’atleta professionista. Le due ragazze sono impegnate anche nella gestione della palestra e nell’attività con i ragazzi; quindi, hanno un ruolo importante all’interno del nostro ambiente. Il fatto che facciano questi risultati serve anche a motivare i ragazzi che sono rimasti a casa, che sono qui a guardarle. Sono un esempio concreto di dedizione e professionalità per tutta la nostra società”.

Anche Elisa Crovato, allenatrice e tecnico della nazionale, si è detta soddisfatta: “Risultati in linea con le aspettative, e c’è ancora un po’ di margine per entrambe”.

La rappresentanza pordenonese agli Europei si completerà nei prossimi giorni con Sara Dalbo, rientrata dagli infortuni, che gareggerà il 3 novembre nella categoria 86 kg Junior. “Sara è una 2009 e affronterà avversarie fino al 2005, ragazze di 20 anni mentre lei ne ha 16, ma conosciamo le sue qualità e incrociamo le dita per un grande risultato”, ha aggiunto Grando.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.