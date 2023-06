Piano City Pordenone 2023, gran finale domenica 18 giugno

PORDENONE – La terza giornata di festival chiude domenica 18 la quinta edizione di Pordenone Piano City, la festa del pianoforte con 70 concerti, oltre 100 pianisti, 10 location diverse tra teatri, spazi pubblici, strade, piazze e luoghi privati, e soprattutto una grande partecipazione di persone, appassionati di musica e non, adulti e bambini, locali e turisti.

Ed è davvero un gran finale alle 21 in piazza XX Settembre con il concerto di musica ispanica, il pianoforte di Andrés Barrios e il “taconeo” (il rapido ritmico battere i tacchi sul suolo, caratteristico del flamenco) di Sara Sánchez e Daniel Caballero nello spettacolo Piano Flamenco: sarà una performance del XXI secolo audace e moderna che abbraccia i confini di altre sonorità del mondo.

“Quest’anno, infatti, il nostro festival è stato strumento di espressione, libertà e integrazione tra culture musicali diverse – sottolinea Luigi Rosso, presidente dell’associazione Piano City Pordenone – in particolare quella sudamericana, che ha aperto e chiuderà l’edizione, e quella mitteleuropea, entrambe accomunate dalla danza come tradizione e racconto popolare”,

Sono tantissimi gli appuntamenti della giornata di domenica che inizia con le prime esibizioni alle 10.30 per una mattinata tutta dedicata al repertorio classico, per poter bere un caffè e fare una rilassante passeggiata per il centro di Pordenone accompagnati dalle note dei pianoforti.

Alle 17 tocca alle due artiste più giovani del festival: Arianna Castellani e Arianna Salvalaggio, rispettivamente classe 2010 e 2012, suoneranno nella Corte di Palazzo Ricchieri un repertorio di Chopin e Debussy.

Continua la collaborazione di Piano City Pordenone con importanti concorsi internazionali esteri, come l’International Piano Competition di Radovljica (Slovenia), grazie a cui Tommaso Boggian suonerà alle 16.30 al Convento.

Alle 17 Giovanni Bergamasco e Filippo Alberto Rosso si esibiranno come vincitori del Concorso nazionale di esecuzione musicale “Città di Piove di Sacco”.

Ed è un’altra collaborazione che si rinnova quella con il conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste che alle 18.30 nel Convento San Francesco presenta The Planets di Gustav Holst affidato al duo pianistico En Blanc Et Noir, nato nel 2017 e formato da Matteo Di Bella e Lorenzo Ritacco, allievi del conservatorio, ma già con una lunghissima esperienza musicale alle spalle.

Al Convento di San Francesco alle 17.30 si parte per il viaggio musicale ispirato al cielo di Cesare Picco, pianista, scrittore e compositore che porta la sua musica nel mondo, scrivendo per orchestre come Moscow State Symphony Orchestra, Berlin Chambers Soloists, I Virtuosi Italiani: Picco presenterà il suo ultimo album, dedicato proprio al cielo, intitolato Sky Tales (Decca) in uscita a settembre.

Per il jazz, a partire dalle 18.30 quattro concerti dedicati alle improvvisazioni di Angelo Comisso, Giulio Scaramella, Mosè Andrich e Armando Battiston, decano dei jazzisti della regione.